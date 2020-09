Вълнуващо музикално приключение, очаква пловдивчани на Бунарджика  

Пет сцени, пет концерта, два рояла, повече от 50 артисти, класика jazz и поп, покъртителен звук и осветление по „П ъ т я към в ъ р х а“

Великолепната музика на Стинг в симфоничен аранжимент ще огласи Хълма на Освободителите (парк Бунарджика) в Пловдив днес – 14 септември. Това ще се случи в рамките на необикновения концерт Sting The Opera на оркестъра на Държавна опера-Стара Загора и Военния биг бенд с диригент капитан Цветомир Василев. Солист е пловдивският джазмен Петър Салчев.

Идеята на организаторите от отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив и район „Централен” е цялата зона на Бунарджика да се превърне в пространство за музика. На различни места ще има рояли, камерни състави и изпълнители, които ще водят публиката към сцената на върха на хълма, а там ще се случи и големият концерт.

Празникът се казва “Пътят към върха”.

Събитието е част от Есенния салон на изкуствата в Пловдив 2020.

В интересните и динамични времена, проектът цели и да ни провокира да се замислим за ПЪТЯ, по който идваме, вървим днес и ще вървят децата ни утре.

Ще видите и чуете Боби Вълчев, струнен квартет Класик Вю на Пловдивска Опера, триото на Станислав Арабаджиев с прекрасния Арнау Гаррофе, младата, красива и талантлива арфистка София Колева, оркестърът на Старозагорска Опера, Военен Биг Бенд Ст. Загора с диригент маестро кап. Василев и Петър Салчев.

Куратор на програмата е екипът на Сдружение за култура и образование „Милчо Левиев“, в колаборация с отдел „Култура, археология и културно наследство” към Община Пловдив.

Ето какво ще видите:

Сцена 1 . Bob Val – гранд пиано

Времетраене – 3 сета по 45 мин.

Между 17.30 – 20.00

Търсещ и нестандартен артист с усет към красивото и стилното, със специфичен, фин музикален изказ, пианистът е добре познато име за българската джаз сцена. Известен като музикален директор, аранжор, композитор и изпълнител в редица проекти с артисти като Маркъс Милър, Джордж Бенсън. Музикален директор, аранжор и пианист е на авторския проект на певеца Клод Джей Уудс от Earth, Wind & Fire.

Роден в София, Боби Вълчев започва да свири на пиано в ранна детска възраст. Възпитаник на софийското музикално училище „Любомир Пипков“ – специалност тромпет. Завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров“ с две специалности – „Джаз пиано“ в Инструментален факултет и „Композиция“ в Теоретико – Композиторския факултет. Боби Вълчев е и асистент професор в Майсторския клас на Милчо Левиев. След това продължава своето образование в „Guild school of music“ в Лондон. В космополитния град българският пианист се среща не веднъж на сцената с Маркъс Милър, Джордж Бенсън.

Известен като музикален директор, аранжор, композитор и изпълнител в редица проекти с артисти като Петър Салчев, Васил Петров, Камелия Тодорова, Орлин Павлов, Галя и Миро от дует „Каризма“,Вили Кавалджиев, Весела Нейнски, София Георгиева и много други. Участва в различни джаз фестивали в Испания, Германия, Италия, Франция, Дубай и България (International Jazz Festival Bansko).

През 2011 година Боби Вълчев заминава за Дубай. Там той твори, преподава пиано, пеене и тромпет в GEMS Education schools и се изявява на престижни музикални събития като Dubai Jazz Festival – 2014, 2016, 2020,Свири на Word Cup Horse Racing, където по същото време има концерт и Джанет Джаксън.Участник на много обществени и частни събития в най-популярните клубове Дубай и ОАЕ.Там заедно с румънската певица Florentina Tuchel пианистът създава дуета „F &B “ – Flory and Bobby и заедно издават албума „Stereotype”, който е представен официално с концерт на 09.05.2016 г. Албумът е своеобразен протест към стереотипите, с които всички ние живеем, които пречат на естественото ни развитие и ни ограничават да творим и създаваме свободно.

В програмата – класически интерпретации на популярни джазови мелодии от началото на миналия век.

Сцена 2 . Classic View – класически струнен квартет

Времетраене – 3 сета по 45 мин.

Между 17.30 – 20.00

Classic View е класически струнен квартет, съставен от водещи артисти от състава на опера Пловдив. Включва в репертоара си разнообразни стилове и жанрове. Участва в редица културни събития и проекти в Пловдив и страната. Споделят сцената с изявени български артисти, като Васил Петров, Руслан Мъйнов, Валя Балканска, Яна Маринова. В изпълнение на квартета звучат някои от най-известните и обичани произведения, създадени в класическата и популярната музика.

В програмата – в изпълнение на квартета звучат някои от най-известните и обичани произведения, създадени в класическата и популярната музика.

Сцена 3 . Jazz DéGustet – джаз квартет

Времетраене – 3 сета по 45 мин.

Между 17.30 – 20.00

Към върха ще срещаме различни музикални състави, а някъде по средата на пътя, ще се запознаем с бандата Jazz DéGustet.

Лидер на квартета е Станислав Арабаджиев. Той ще ни припомни по закачлив и забавен начин, любими и забравени мелодии на миналия век. За магията на импровизацията, която ще се носи във въздуха, отговорник ще бъде испанският саксофонист Арнау Гаррофе. Разбира се, всичко това няма да бъде възможно, ако не бъдат замесени и добре познатите ни пловдивчани Христо Минчев и Александър Каменов. Впуснете се в едно необикновено изживяване, в този така красив занаят наречен – музика!

В програмата – джаз теми, интерпретирани в характерния импровизационен стил на формата.

Сцена 4 . София Колева – арфа

Времетраене – 3 сета по 45 мин.

Между 17.30 – 20.00

Родена в Германия, София Колева израства в Пловдив, България. Възпитаничка на българската арфова школа още от студентската скамейка е припозната както от преподавателите си, така и от публиката, като талантлив и креативен музикант. Със солидно класическо образование, тя смело експериментира и в областта на популярната музика. Активен участник в редица концертни изяви като солист, участва и в камерни състави – арфа и флейта, келтска арфа и флейта, сред които са: концерт „Ние сме всички цветове“ – Откриване на Пловдив – Европейска столица на културата с изпълнение на квартет лазерни арфи (януари 2019), концерт „Представяне на новата специалност в АМТИИ“ (май 2018), концерт „Нощ на музеите 2017“ в Балабанова къща (септември 2017).

В програмата – класически произведения за арфа.

СЦЕНА 5 . STING THE OPERA

ВРЕМЕТРАЕНЕ – КОНЦЕРТА Е В РАМКИТЕ НА 1.30 МИН.

НАЧАЛО – 21.00 часа

„Sting the Opera” на Петър Салчев, Военен биг бенд и Симфоничен оркестър слушаме на върха.

Великолепната музика на Стинг в оригинални симфонични аранжименти ще чуете в един специален концерт „Sting the Opera”, с участието на оркестъра на Държавна опера-Стара Загора, Военния биг-бенд с диригент капитан Цветомир Василев.

Солист е известният джаз-изпълнител Петър Салчев.

Концертът на 14 септември в Пловдив е позициониран в естествения декор на самия връх на Бунарджика, върху над 100 кв.м. сцена със спиращи дъха светлина и звук.

В програмата ще чуем едни от най-красивите пеcни на британската музикална легенда Стинг cpед които „Еnglіѕhman in Nеw Yоrk”, „Fіеldѕ of Gоld”, „Ѕhаре of Му Hеart”, „Еvеrу Breath You Take”, „Roхanne”, „Russians”, „If I Ever Lose My Faith in You”, „Mооn over Bourbon Street” и дp. Аранжиментите са на Дейвид Хартли, Мишел Льогран, Роб Матис, Винс Мендоса, Стивън Меркурио, Бил Рос и Никола Тескари.