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Пловдивчанин върна намерен портфейл с трицифрена сума

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:42ч, понеделник, 19 октомври, 2026
0 118 Преди по-малко от минута

Портфейл с пари, намерен около 14 ч. на 25 септември край  автобусна спирка на бул. „България“ 61 в Пловдив, е бил предаден в Трето РУ на полицията.  С протокол е описано цялото съдържание на  чуждата вещ – трицифрена сума в евро, за чиято загуба обаче все още не е постъпвал сигнал в полицията.   

Собственикът на парите може да се яви в сградата на районното управление на ул. „Брезовска“ 33 в Пловдив и да си ги получи обратно, след като посочи допълнителни подробности относно размера на сумата, вида на купюрите и други необходими детайли.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:42ч, понеделник, 19 октомври, 2026
0 118 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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