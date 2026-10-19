Пловдивчанин върна намерен портфейл с трицифрена сума

Портфейл с пари, намерен около 14 ч. на 25 септември край автобусна спирка на бул. „България“ 61 в Пловдив, е бил предаден в Трето РУ на полицията. С протокол е описано цялото съдържание на чуждата вещ – трицифрена сума в евро, за чиято загуба обаче все още не е постъпвал сигнал в полицията.

Собственикът на парите може да се яви в сградата на районното управление на ул. „Брезовска“ 33 в Пловдив и да си ги получи обратно, след като посочи допълнителни подробности относно размера на сумата, вида на купюрите и други необходими детайли.