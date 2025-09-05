Празници на Стария град 2025: „Нишки във времето“ оживяват в Пловдив
Празници на Стария град, организирани от екипа на Общински институт „Старинен Пловдив“, са под мотото „Нишки във времето“ и от 15 до 30 септември ще превърнат Пловдив в сцена за музика, театър, кино, изкуство. Програмата е с 18 събития, на различни локации, подходящи за всяка публика.
Акцент е мащабният празничен откриващ концерт „Нишки във времето“ на 15 септември от 19:30 ч. на Античния театър. Спектакълът с вход свободен е съвместно с Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и ще даде на публиката рядката възможност да се наслади на една сцена на изпълненията на представителните състави на Академията – Академичния народен хор, Академичния народен оркестър, Академичния фолклорен ансамбъл, на студенти и преподаватели.
И през тази година Празниците са със силен театрален и кино фокус. Предстоят 2 интересни кинопрожекции и дискусии с режисьорите. На 20 септември (събота) от 18:30 ч. в Постоянната експозиция на Златю Бояджиев е прожекцията на документалния филм „Моят чичо Любен“. Филмът на Никола Бошнаков и Георги Стоев – Джеки е носител на наградата за режисура на фестивала на документално кино „Златен ритон“ 2023. Веднага след филма е срещата-разговор с режисьорите. На 27 септември (събота) от 17:00 ч. в Балабанова къща е прожекцията на „Родена във въздуха“ – документален филм на Максим Караджов и Цветан Томчев за съдбата на българите в Егейска Македония с участието на народната певица Любка Рондова.
Театралните представления са в пространството на Късноантична сграда „Ирини“ – на 20 септември (събота) от 19:00 ч. е „Змей“ по П. Ю. Тодоров – представление на театрална школа „Училище за таланти“. На 26 септември (петък) от 19:00 ч. предстоят „Разбъркани приказки в 21. век“ – авторски театрален спектакъл на Сердар Чалъшкан с жестов превод.
Част от театралната програма е и интригуващата беседа с проф. Владимир Прахчаров, доктор по „Теория и история на театъра“ от университета Уисконсин в Медисън (САЩ), на тема „Виртуалният спектакъл като семиотичен мост между текст и постановка“. Беседата е на 25 септември от 18:00 ч. в Балабановата къща с вход свободен.
Музикалната програма на Празниците също е богата. Концертът „Посоки“ на Калина Андреева (финалистка в „Гласът на България“) и нейното трио „Фида“ е на 20 септември от 19:00 ч. на Римския стадион с вход свободен. В двора на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев, в сърцето на Стария град, ще има етноджаз концерт на открито – на 26 септември (петък) от 19:00 ч. е изпълнението на Александър Михайлов трио. Александър Михайлов е български фолклорен и джаз музикант. Негов е изключително успешният проект „Патърдия“, който умело съчетава българското традиционно фолклорно музикално наследство и джаз музика, за да създаде музикални пейзажи в етно джаз стилистика.
В Късноантична сграда „Ирини“ в празничния 22 септември от 17:00 ч. с вход свободен ще звучи поп и джаз, както и автентична фолклорна музика и танци на младите таланти от ФАФ „Куклици“, ФТА „Иглика“ и Вокално студио „Синтез“ към Общински детски комплекс.
Интригуваща е и изложбата с комикси „Антонин Дворжак – неговата музика и живот в картинки“ на известната чешка илюстраторка Рената Фучикова. Тя ни запознава по нетрадиционен начин с живота и творчеството на световноизвестния композитор Антонин Дворжак. Изложбата в Къщата на Верен Стамболян от 17 септември до 13 октомври е подготвена от Чешки център – София с подкрепата на Музея на Антонин Дворжак във Висока у Пршибраме.
Работилници за плъстене за деца и възрастни, изложба на Римския стадион, кръгла маса и модно ревю допълват водещата тема на Празници на Стария град „Нишки във времето“, като разказват за съхранението и предаването на живото знание за текстилния занаят.
За поредна година ОИ „Старинен Пловдив“ в партньорство с Общинско предприятие „Радостни обреди“ организира и романтичната инициатива „Море от любов в Стария град“ за сватбени ритуали на открито – край фонтана до Къщата на д-р Стоян Чомаков. Мястото, намиращо се между експозициите на Златю Бояджиев и Георги Божилов-Слона, носи заряда на изкуството, а младоженците ще бъдат изненадани със специална сватбена украса и фотосесия в една от най-красивите къщи в Стария град – къща „Хиндлиян“.
Партньори на програмата на Празници на Стария град 2025 са Община Пловдив, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Чешки център – София, Холдинг КЦМ 2000, Общински детски комплекс – Пловдив, ОП „Радостни обреди“, НЧ „Мустафа Кемал Ататюрк – 2023“. Някои от събитията са в рамките на проект „Нишки във времето: градски текстил“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.
ПРОГРАМА
15 септември (понеделник)
19:30 ч., Античен театър
Нишки във времето
Празничен откриващ концерт с АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Вход свободен
16 септември (вторник)
18:00 ч., Римски стадион
Откриване на фотоизложба „Нишки във времето“
Изложбата може да бъде видяна до 12 октомври
17 септември (сряда)
16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Откриване на изложба с комикси „Антонин Дворжак – неговата музика и живот в картинки“ съвместно с Чешки център – София
Вход свободен
Изложбата може да бъде разгледана до 13 октомври
20 септември (събота)
18:30 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев
„Моят чичо Любен“ (България/Германия, 2022, 78 ′)
Филмът на Никола Бошнаков и Георги Стоев – Джеки е носител на наградата за режисура на фестивала на документално кино „Златен ритон“ 2023
Киновечер и среща с режисьорите Никола Бошнаков и Георги Стоев –Джеки
Вход свободен до заемане на местата
20 септември (събота)
19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“
„Змей“ по П. Ю. Тодоров
Представление на театрална школа „Училище за таланти“
Вход свободен до заемане на местата
20 септември (събота)
19:30 ч., Римски стадион
Посоки
Концерт на Калина Андреева от Гласът на България и трио „Фида“
Вход свободен
20 септември (събота)
Море от любов в Стария град
Изнесени сватбени ритуали в партньорство с ОП „Радостни обреди“
22 септември (понеделник)
17:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“
Концерт с участието на:
Вокално студио „Синтез“ с ръководител Желязка Белчилова,
ФАФ „Куклици“ с ръководители Виолета Щерева и Румен Монев,
ФТА „Иглика“ с ръководител Петър Стефанов, хореографи: Петър Стефанов и Станислава Стефанова, корепетитори: Георги Монев и Кирил Бележков
Вход свободен до заемане на местата
25 септември (четвъртък)
18:00 ч., Балабанова къща
Виртуалният спектакъл като семиотичен мост между текст и постановка
Беседа с театралния режисьор Владимир Прахчаров
Вход свободен до заемане на местата
26 септември (петък)
19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“
Разбъркани приказки в 21. век
Авторски театрален спектакъл с жестов превод
Текст и режисура: Сердар Чалъшкан
НЧ „Мустафа Кемал Ататюрк – 2023“
Вход свободен до заемане на местата
26 септември (петък)
19:00 ч., Двора на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев
Александър Михайлов трио
Етноджаз концерт на открито
Вход свободен
26 и 27 септември (петък и събота)
Римски стадион
Трети национален преглед за детско и самодейно творчество
„Традиции и памет“
27 септември (събота)
10:00 – 12:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Детска работилница за плъстене с майсторката на тъкани Жана-Иванова-Димитрова
Местата са ограничени, цена: 15 лв. С предварително записване на тел.: 0889873183, подходяща възраст: 9 – 15 г.
27 септември (събота)
14:00 – 16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Работилница за цветя от плъсти с майсторката на тъкани Жана-Иванова-Димитрова
Местата са ограничени, с предварително записване на тел.: 0889873183, цена: 15 лв., подходяща възраст: над 18 г.
27 септември (събота)
17:00 ч., Балабанова къща
Родена във въздуха – документален филм на Максим Караджов и Цветан Томчев за съдбата на българите в Егейска Македония с участието на народната певица Любка Рондова
Киновечер и среща с Максим Караджов
Вход свободен до заемане на местата
27 септември (събота)
19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“
Жените в Народното събрание по Аристофан на театър „А’парт“ – Пловдив
Вход свободен до заемане на местата
30 септември (вторник)
14:00 – 16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Кръгла маса на тема „Нишки във времето: градски текстил“ за съхранението и предаването на живото знание за текстилния занаят
Вход свободен
30 септември (вторник)
18:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Модно ревю „Нишки във времето“ съвместно с АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Организаторите си запазват правото на промени в програмата. За актуална информация: https://www.facebook.com/plovdivoldtown