Празници на Стария град, организирани от екипа на Общински институт „Старинен Пловдив“, са под мотото „Нишки във времето“ и от 15 до 30 септември ще превърнат Пловдив в сцена за музика, театър, кино, изкуство. Програмата е с 18 събития, на различни локации, подходящи за всяка публика.

Акцент е мащабният празничен откриващ концерт „Нишки във времето“ на 15 септември от 19:30 ч. на Античния театър. Спектакълът с вход свободен е съвместно с Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и ще даде на публиката рядката възможност да се наслади на една сцена на изпълненията на представителните състави на Академията – Академичния народен хор, Академичния народен оркестър, Академичния фолклорен ансамбъл, на студенти и преподаватели.

И през тази година Празниците са със силен театрален и кино фокус. Предстоят 2 интересни кинопрожекции и дискусии с режисьорите. На 20 септември (събота) от 18:30 ч. в Постоянната експозиция на Златю Бояджиев е прожекцията на документалния филм „Моят чичо Любен“. Филмът на Никола Бошнаков и Георги Стоев – Джеки е носител на наградата за режисура на фестивала на документално кино „Златен ритон“ 2023. Веднага след филма е срещата-разговор с режисьорите. На 27 септември (събота) от 17:00 ч. в Балабанова къща е прожекцията на „Родена във въздуха“ – документален филм на Максим Караджов и Цветан Томчев за съдбата на българите в Егейска Македония с участието на народната певица Любка Рондова.

Театралните представления са в пространството на Късноантична сграда „Ирини“ – на 20 септември (събота) от 19:00 ч. е „Змей“ по П. Ю. Тодоров – представление на театрална школа „Училище за таланти“. На 26 септември (петък) от 19:00 ч. предстоят „Разбъркани приказки в 21. век“ – авторски театрален спектакъл на Сердар Чалъшкан с жестов превод.

Част от театралната програма е и интригуващата беседа с проф. Владимир Прахчаров, доктор по „Теория и история на театъра“ от университета Уисконсин в Медисън (САЩ), на тема „Виртуалният спектакъл като семиотичен мост между текст и постановка“. Беседата е на 25 септември от 18:00 ч. в Балабановата къща с вход свободен.

Музикалната програма на Празниците също е богата. Концертът „Посоки“ на Калина Андреева (финалистка в „Гласът на България“) и нейното трио „Фида“ е на 20 септември от 19:00 ч. на Римския стадион с вход свободен. В двора на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев, в сърцето на Стария град, ще има етноджаз концерт на открито – на 26 септември (петък) от 19:00 ч. е изпълнението на Александър Михайлов трио. Александър Михайлов е български фолклорен и джаз музикант. Негов е изключително успешният проект „Патърдия“, който умело съчетава българското традиционно фолклорно музикално наследство и джаз музика, за да създаде музикални пейзажи в етно джаз стилистика.

В Късноантична сграда „Ирини“ в празничния 22 септември от 17:00 ч. с вход свободен ще звучи поп и джаз, както и автентична фолклорна музика и танци на младите таланти от ФАФ „Куклици“, ФТА „Иглика“ и Вокално студио „Синтез“ към Общински детски комплекс.

Интригуваща е и изложбата с комикси „Антонин Дворжак – неговата музика и живот в картинки“ на известната чешка илюстраторка Рената Фучикова. Тя ни запознава по нетрадиционен начин с живота и творчеството на световноизвестния композитор Антонин Дворжак. Изложбата в Къщата на Верен Стамболян от 17 септември до 13 октомври е подготвена от Чешки център – София с подкрепата на Музея на Антонин Дворжак във Висока у Пршибраме.

Работилници за плъстене за деца и възрастни, изложба на Римския стадион, кръгла маса и модно ревю допълват водещата тема на Празници на Стария град „Нишки във времето“, като разказват за съхранението и предаването на живото знание за текстилния занаят.

За поредна година ОИ „Старинен Пловдив“ в партньорство с Общинско предприятие „Радостни обреди“ организира и романтичната инициатива „Море от любов в Стария град“ за сватбени ритуали на открито – край фонтана до Къщата на д-р Стоян Чомаков. Мястото, намиращо се между експозициите на Златю Бояджиев и Георги Божилов-Слона, носи заряда на изкуството, а младоженците ще бъдат изненадани със специална сватбена украса и фотосесия в една от най-красивите къщи в Стария град – къща „Хиндлиян“.

Партньори на програмата на Празници на Стария град 2025 са Община Пловдив, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Чешки център – София, Холдинг КЦМ 2000, Общински детски комплекс – Пловдив, ОП „Радостни обреди“, НЧ „Мустафа Кемал Ататюрк – 2023“. Някои от събитията са в рамките на проект „Нишки във времето: градски текстил“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

ПРОГРАМА

15 септември (понеделник)

19:30 ч., Античен театър

Нишки във времето

Празничен откриващ концерт с АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Вход свободен

16 септември (вторник)

18:00 ч., Римски стадион

Откриване на фотоизложба „Нишки във времето“

Изложбата може да бъде видяна до 12 октомври

17 септември (сряда)

16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Откриване на изложба с комикси „Антонин Дворжак – неговата музика и живот в картинки“ съвместно с Чешки център – София

Вход свободен

Изложбата може да бъде разгледана до 13 октомври

20 септември (събота)

18:30 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев

„Моят чичо Любен“ (България/Германия, 2022, 78 ′)

Филмът на Никола Бошнаков и Георги Стоев – Джеки е носител на наградата за режисура на фестивала на документално кино „Златен ритон“ 2023

Киновечер и среща с режисьорите Никола Бошнаков и Георги Стоев –Джеки

Вход свободен до заемане на местата

20 септември (събота)

19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“

„Змей“ по П. Ю. Тодоров

Представление на театрална школа „Училище за таланти“

Вход свободен до заемане на местата

20 септември (събота)

19:30 ч., Римски стадион

Посоки

Концерт на Калина Андреева от Гласът на България и трио „Фида“

Вход свободен

20 септември (събота)

Море от любов в Стария град

Изнесени сватбени ритуали в партньорство с ОП „Радостни обреди“

22 септември (понеделник)

17:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“

Концерт с участието на:

Вокално студио „Синтез“ с ръководител Желязка Белчилова,

ФАФ „Куклици“ с ръководители Виолета Щерева и Румен Монев,

ФТА „Иглика“ с ръководител Петър Стефанов, хореографи: Петър Стефанов и Станислава Стефанова, корепетитори: Георги Монев и Кирил Бележков

Вход свободен до заемане на местата

25 септември (четвъртък)

18:00 ч., Балабанова къща

Виртуалният спектакъл като семиотичен мост между текст и постановка

Беседа с театралния режисьор Владимир Прахчаров

Вход свободен до заемане на местата

26 септември (петък)

19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“

Разбъркани приказки в 21. век

Авторски театрален спектакъл с жестов превод

Текст и режисура: Сердар Чалъшкан

НЧ „Мустафа Кемал Ататюрк – 2023“

Вход свободен до заемане на местата

26 септември (петък)

19:00 ч., Двора на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев

Александър Михайлов трио

Етноджаз концерт на открито

Вход свободен

26 и 27 септември (петък и събота)

Римски стадион

Трети национален преглед за детско и самодейно творчество

„Традиции и памет“

27 септември (събота)

10:00 – 12:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Детска работилница за плъстене с майсторката на тъкани Жана-Иванова-Димитрова

Местата са ограничени, цена: 15 лв. С предварително записване на тел.: 0889873183, подходяща възраст: 9 – 15 г.

27 септември (събота)

14:00 – 16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Работилница за цветя от плъсти с майсторката на тъкани Жана-Иванова-Димитрова

Местата са ограничени, с предварително записване на тел.: 0889873183, цена: 15 лв., подходяща възраст: над 18 г.

27 септември (събота)

17:00 ч., Балабанова къща

Родена във въздуха – документален филм на Максим Караджов и Цветан Томчев за съдбата на българите в Егейска Македония с участието на народната певица Любка Рондова

Киновечер и среща с Максим Караджов

Вход свободен до заемане на местата

27 септември (събота)

19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“

Жените в Народното събрание по Аристофан на театър „А’парт“ – Пловдив

Вход свободен до заемане на местата

30 септември (вторник)

14:00 – 16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Кръгла маса на тема „Нишки във времето: градски текстил“ за съхранението и предаването на живото знание за текстилния занаят

Вход свободен

30 септември (вторник)

18:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Модно ревю „Нишки във времето“ съвместно с АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Организаторите си запазват правото на промени в програмата. За актуална информация: https://www.facebook.com/plovdivoldtown