Светът на Любен Зидаров оживя в галерия „2019“

“Пловдивското” издание на изложбата “Любен Зидаров, 100 години” се откри снощи в галерия „2019“ на улица Гладстон. Голямата ретроспекция на бележития творец беше организирана от Съюза на българските художници през 2024-а, която дори беше обявена за година на Зидаров. По думите на изкуствоведа Филип Зидаров – куратор и на двете изложби, пловдивчани виждат една различна селекция от творби, някои от които за първи път се показват пред публика, предоставени специално от частни колекционери.

И все пак е невъзможно и най-голямата зала да побере дори само еталонните произведения на един толкова богат и успешен творчески живот, обхванал повече от осем десетилетия.

“Той си замина, без да заминава от нас и в най-голяма степен – от онази публика, която го помни. А това са няколко поколения”, каза кураторът на откриването на изложбата.

В плодотворната си кариера на илюстратор със свой отличаващ се оригинален стил, оценен от публика и специалисти, Зидаров е създал илюстрациите към 200 заглавия в различни литературни жанрове: поезия, исторически и приключенски романи, приказки и фентази. В изложбената зала дръзко ни гледат Том Сойер и пиратът Джон Силвър, а до тях е “българският” Хари Потър.

Всепризнат създател на модерната родна илюстрация, Зидаров, според куратора: “не предлага етнографско вкарване в творбата на автора, а отваря един портал на фантазията у по-млади или по-възрастни читатели и през него продължава литературата на едни други нива.”

Богатото наследство на художника и в живописта е представено с десетки негови знаменити сатирични автопортрети. Известен с чувството си за хумор, стигащо до сарказъм, художникът споделял пред сина си, че ако покаже какво мисли за някого чрез портретуването му, то значи да се изпокара с всички, затова рисува себе си в различни превъплъщения и състояния. Изобразил се е дори като Тодор Живков далеч преди края на режима. Този (авто)портрет е оцелял и е изложен сега в Зала “2019”.

Включени са творби от незабравимите му “магарешки”, “бабешки”, “селски”, “градски” серии. Централно място в експозицията е отредено на голямото текстилно пано по неговия проект “Моят град”, предоставен любезно от Националната галерия. Градът на Любен Зидаров всъщност е съграден от негови любими места като Венеция, Флоренция, Париж, Истанбул. Включен е и Пловдив с Небет тепе и Хисар капия. Килимът за първи път се покзва пред публика извън София. Което даде повод на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов да изрази вълнението си, че само пловдивчани и гостите на града могат да видят този стенен килим и известните местни забележителности, изобразени на него.

Експозицията може да се разгледа до 26 септември, а в Деня на Пловдив – 6 септември входът е безплатен.

С творби от своите фондове в изложбата участват:

Националната галерия, Софийска градска художествена галерия, Градска художествена галерия – Пловдив, Музей на Национална художествена академия – София, Музей на МВР, ХГ „Станислав Доспевски“ – Пазарджик, ХГ „Борис Денев“ – Велико Търново, Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, Художествена галерия – Казанлък, Художествена галерия – Русе.