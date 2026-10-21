Подарък от милиони години: фосил очаква децата в Природонаучния музей

Регионалният природонаучен музей – Пловдив кани най-малките откриватели да отбележат Деня на народните будители с пътешествие в света на природата

Безплатно посещение и необичаен подарък очакват най-малките посетители на Регионалния природонаучен музей – Пловдив на 1 ноември – Деня на народните будители.

В деня на празника всички деца до 7-годишна възраст ще могат да разгледат експозицията без входна такса. Всяко от тях ще получи и специален подарък – истински фосил, който да ги срещне отблизо с далечното минало на нашата планета.

Инициативата е насочена към най-малките и цели да насърчи интереса им към природата, науката и откривателството още от ранна възраст.

От музея свързват инициативата и със смисъла на празника, посветен на българските просветители, книжовници и духовни водачи. Посланието е, че любопитството, знанието и стремежът към открития са важна част от развитието на бъдещите поколения.

На 1 ноември музеят кани децата и техните семейства да превърнат празника в своеобразно пътешествие сред природата и науката – с възможност най-малките посетители да се докоснат и до истинска част от далечното минало на Земята.