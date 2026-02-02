Пловдив среща миналото и настоящето в изложбата „ТрадАРТ“

Пловдив се готви за може би едно от най-значимите събития в художествения живот на града през настоящата 2026 година. Изложбата „ТрадАРТ – живописта преди и сега“ отваря врати, за да разкаже историята на пловдивската школа през очите на два кураторски погледа – тези на Пламена Димитрова–Рачева и Моника Роменска. Откриването е на 3 февруари 2026 г. (вторник), в 18:00 ч. в Галерия „Капана“ към Градска художествена галерия – Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ 29

Проектът, реализиран от Сдружение „Общество Арт Графос“, изследва трансформацията на пловдивския визуален код. Експозицията е разположена на две нива в галерия „Капана“, създавайки мост между легендарното минало и динамичното настояще:

Класиците на 60-те – творби на емблематичните Димитър Киров-ДиКиро, Георги Божилов-Слона, Йоан Левиев, Кольо Витковски и Георги Бояджиев-Бояджана.

Съвременните продължители – модерен прочит от Атанас Хранов, Васил Стоев, Станимир Видев, Николай Кучков, Румен Жеков и Недко Итинов.

„ТрадАРТ“ не е просто изложба, а изследване на това как традицията се превръща в нов, модерен визуален език. Диалог между поколенията „ТрадАРТ“ е мащабен проект, изследващ връзката между легендарните майстори и съвременните продължители на Пловдивската школа.

Проектът оживява чрез серия от събития, насочени към всички възрасти: Срещи „Лице в лице“: Разговори с художници и наследници на големите майстори. Кино и мултимедия: Прожекции, посветени на историята на школата. Образователна следа: Работилници за ученици от училищата по изкуства и издаване на специален вестник с техните текстове и анализи.

Зад ТрадАРТ – живописта преди и сега“ стоят две утвърдени имена: Пламена Димитрова-Рачева – изкуствовед с международен опит и задълбочен поглед върху художественото наследство. Моника Роменска – куратор от ГХГ-Пловдив и художник, познаващ в детайли пулса на пловдивската арт сцена.

Творбите са от колекцията на: ОИ „Старинен Пловдив“, ХГ „Станислав Доспевски“-Пазарджик, ХГ-Казанлък, както и от личните колекции на Албена Бояджиева, Зина Жекова, Русалия Кирова, Анна Джуркова, Анна Дякова, Мия Божилова, Олга Петрова.

Изложбата се реализира като част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026г., след провеждането на конкурс за кураторска концепция с фокус върху творците, оставили ярка следа в духовния живот на града.

Проектът е един от отличените в конкурсната програма през миналата година, като журито даде препоръка при възможност концепциите, класирани на второ и трето място, да бъдат също реализирани поради тяхната висока художествена стойност и значимост за публиката. Осъществява се с подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с Градска художествена галерия-Пловдив, ОИ „Старинен Пловдив“, училищата по изкуствата и национални медии.