Изплащането на февруарските пенсии започва на 9 февруари

Изплащането на пенсиите за февруари чрез „Български пощи“ ще стартира на 9 февруари и ще продължи до 20 февруари, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Плащанията ще се извършват по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

По принцип пенсиите и добавките към тях се изплащат между 7-о и 20-о число на съответния месец, но когато някоя от датите съвпада с почивен ден, средствата се превеждат в първия работен ден след това.

Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще разполагат с парите на 9 февруари 2026 г.

От НОИ уточняват още, че на 3 февруари ще бъдат преведени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5 години за месец януари. Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 16 февруари.

Междувременно от началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ функционира като обща онлайн платформа за административни и справочни услуги, свързани с пенсии, помощи, обезщетения и гарантирани вземания.