Епископската базилика на Филипопол ще се превърне в сцена на класическата музика на 5 ноември, когато Симфониета Видин ще представи в Пловдив концерт от поредицата „Музика на всички времена“. Събитието обещава среща между непреходните музикални шедьоври, таланта на утвърдени изпълнители и неповторимата атмосфера на едно от най-значимите културно-исторически пространства в града. Началото е в 19 часа.

Програмата включва произведения от Йохан Себастиан Бах, Волфганг Амадеус Моцарт, Албена Врачанска, Сергей Рахманинов, Цезар Франк, Фредерик Шопен, Камий Сен-Санс и Жул Масне. Подборът представя разнообразието на класическата музика и предлага пътешествие през различни стилове, епохи и художествени търсения.

Сред участниците в концерта са трима изпълнители с ярко присъствие в музикалния живот – цигуларката Радмила Петрова-Кръстева, флейтистката Десислава Петева и тенорът Андрея Мирчев.

Десислава Петева е музикант с международно образование и професионални квалификации, придобити в България, САЩ и Италия. Тя завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в класа по флейта на проф. Лидия Ошавкова. Продължава обучението си в престижни музикални институции в чужбина, като придобива бакалавърска степен по флейта и музика със специално отличие от Университета Оклахома Сити в САЩ, концертна диплома от Консерваторията в Цюрих, Швейцария, и магистърска педагогическа степен по флейта от Консерваторията „Джузепе Верди“ в Милано. Професионалният ѝ път включва и специализация по камерна музика в Музикалната академия във Флоренция, Италия.

Радмила Петрова-Кръстева е утвърдено име сред българските цигулари и преподаватели. Родена във Варна през 1968 г. в музикантско семейство, тя изгражда професионалния си път с отдаденост към цигулковото изкуство. Десет години е концертмайстор на Симфониета Видин, а наред с оркестровата си дейност свири активно в различни камерни формации и като солист с големи оркестри. За нея цигулката е не просто инструмент, а средство за лично художествено изразяване. „Всъщност аз пея чрез цигулката“, споделя музикантката, разкривайки близката връзка между инструменталното изпълнение и вокалната изразителност.

Към солистите се присъединява тенорът Андрея Мирчев, който ще бъде част от музикалната вечер, посветена на красотата и непреходността на класическото изкуство.

Особен акцент в програмата е участието на Камерния хор „Иван Спасов“ – формация с богата история и присъствие на престижни национални и международни фестивали.

Хорът е създаден през 1979 г., а от 1999 г., със съгласието на фондация „Проф. Иван Спасов“, получава правото да носи името на една от забележителните личности в съвременната културна история на България.

От 2000 г. диригент на формацията е Гергана Люцканова-Петрова, а хормайстор е Росица Димова. Със своята артистична идентичност и ансамблово звучене хорът допринася за богатството на музикалната програма и за многопластовия характер на концерта.

На диригентския пулт ще застане маестро Петър Димитров, който ще обедини солистите, оркестъра и хоровата формация в обща музикална концепция.

Изборът на Епископската базилика на Филипопол придава допълнителна символика на събитието. Пространството, в което историята и изкуството се преплитат, предлага възможност за среща с класическата музика в атмосфера, съчетаваща културното наследство на Пловдив със силата на живото сценично изкуство.

„Музика на всички времена“ е покана към пловдивската публика да се докосне до произведения, запазили своята художествена стойност през вековете, и да преживее вечер, в която музиката среща историята, а талантът на изпълнителите оживява в сърцето на древния Филипопол.

Билетите са в продажба онлайн чрез Grabo.bg и Eventim.bg.