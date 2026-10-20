655 800 хартиени бюлетини пристигат в Областната администрация Пловдив

Общо 655 800 хартиени бюлетини ще бъдат доставени към 11 часа в сградата на Областната администрация Пловдив за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

За 16 МИР – Пловдив-град са осигурени 340 400 бюлетини, а за 17 МИР – Пловдив-област – 315 400. Количествата осигуряват възможност за гласуване с хартиена бюлетина в секции под 300 избиратели или при доказана необходимост за преминаване към вот с хартиени бюлетини.

Бюлетините ще бъдат транспортирани с камион под полицейска охрана от печатницата в София. При пристигането пломбите ще бъдат разпечатани в присъствието на главния секретар на Областната администрация Пловдив Анжела Костадинова и представители на двете районни избирателни комисии. Охраната, съхранението и ескортът на бюлетините до районните кметства и общините ще се осигуряват от ОДМВР-Пловдив.