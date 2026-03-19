БЧК обучи мобилни здравни екипи за реакция при епидемии и пандемии

Българският Червен кръст, в партньорство с Канадския Червен кръст, проведе обучение за изграждане и подготовка на мобилни здравни екипи (МЗЕ). В него участваха над 40 представители на МЗЕ, НЕРБАК и областните организации на БЧК.

Основната цел на обучението беше да разшири знанията, свързани с компонента „Готовност за епидемии“ в рамките на Програмата. Акцент бе поставен върху превенцията на общностно ниво, ранното разпознаване на симптоми, мерките за защита (включително за доброволци), дезинфекцията, ваксинациите, както и извлечените поуки от пандемията от COVID-19. В рамките на обучението беше обсъдена и подготовката на проект за Рамка за готовност и отговор при епидемии/пандемии на БЧК.

Обучението се проведе с участието на екипа на БЧК по Програмата, партньори от дирекция „Глобално здраве, устойчивост и изследвания“ на Канадския Червен кръст и експерт от направление „Здравеопазване и грижи“ към централата на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец в Женева. Бяха представени политиките и подходите на Федерацията по темата, опитът на Канадския Червен кръст в областта на епидемиите и пандемиите, както и стратегии за готовност и реакция на мобилните здравни екипи. Обсъдени бяха също рисковете, свързани с изменението на климата, методите за оценка на здравната уязвимост и подходите за предвиждащи действия чрез сценарийно планиране.

Епидемиите представляват сериозно предизвикателство за общественото здраве, тъй като често се развиват бързо, натоварват здравните системи и изискват координирани действия на местно, национално и международно ниво. В този контекст превенцията и навременната готовност са от ключово значение за ограничаване на разпространението и минимизиране на последиците. Подготовката на обществото чрез информираност, изграждането на устойчиви навици за здравна защита и обучението на специалисти и доброволци допринасят съществено за ефективния отговор при кризи. Именно затова инвестициите в знания, координация и практически умения са решаващи за повишаване на устойчивостта на общностите при бъдещи епидемии и пандемии.