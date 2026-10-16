Документален филм разкрива премълчаните истини за Чернобил

Пловдивската публика ще има възможността да гледа документалния филм „Хроники за неудобната истина” – разтърсваща лента, разкриваща събитията в страната ни свързани с Чернобилската авария. Първата прожекция ще е на 17 октомври, от 18.30 часа в Кино Лъки. На 18,19 и 21 октомври ще са следващите дати, на които филмът ще може да бъде видян.

В края на април 1986 г., последиците от аварията в Чернобил достигат и България. Информацията за случилото се е ограничена от властите. Обществото остава неосведомено за потенциалните рискове от консумацията на мляко, месо и зеленчуци през май същата година – период, който по-късно ще бъде наречен „българският Чернобил“. Филмът проследява фактите, свидетелствата и обществените реакции – от първоначалното мълчание до последвалите спорове и страхове. Това е разказ за паметта, доверието и уроците, които продължават да звучат актуално. Продуцент и режисьор – Калоян Николов, сценарист – Атанас Кръстанов, оператор – Петър Драганов.