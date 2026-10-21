Задържаха 40-годишен мъж за отглеждане на коноп

Специализираната операция на служители от Пето РУ е проведена след придобита информация за мъж, който се занимава с незаконно отглеждане, съхранение и разпространение на високорисковото вещество. В резултат на събраните доказателства от комплексните оперативни действия миналия вторник разследващите задържали 40-годишния извършител.

При претърсване на адреса му са открити 5 почти двуметрови насаждения от рода на конопа, за които мъжът полагал грижи. Иззети са и обрани от тях съцветия, подготвени за сушене. Установено е, че общото тегло на конфискуваната растителна маса е около 3,2 килограма. Предстои нейното доизсушаване и представяне за химическа експертиза в сектор „Базова научно-техническа лаборатория“.

Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив и с постановление на наблюдаващия прокурор на задържания е повдигнато обвинение. Документирането на случая продължава.