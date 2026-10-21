Математическата гимназия кани млади математици на турнир

Записването е от 20 октомври до 5 ноември, а за дванадесетокласниците е предвидена специална категория в партньорство с Пловдивския университет.

Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ организира ежегодния математически турнир „Димо Малешков“ на 7 ноември 2026 г. в Пловдив. Традиционното състезание носи името на първия директор на училището и събира ученици с интерес към математиката, като им дава възможност да проверят знанията си, да развият логическото си мислене и да натрупат състезателен опит.

Турнирът ще се проведе в сградите на гимназията на ул. „Чемшир“ № 11. Всеки клас ще работи по отделна състезателна тема, съобразена с възрастта и подготовката на участниците.

В него могат да участват ученици от II, III, IV, V, VI, VII и XII клас, като всеки клас решава отделна тема в рамките на 90 минути. За най-малките са подготвени задачи с избираем отговор, които насърчават любопитството и откриването на математически зависимости. Темата за IV клас е във формат, аналогичен на първия модул на състезанието „Математика за всеки“, а тази за VII клас следва образеца на първата част на националното външно оценяване. Учениците от V и VI клас ще решават задачи с избираем и със свободен отговор, насочени към задълбочаване и систематизиране на знанията.

За дванадесетокласниците е предвидена специална категория в партньорство с Факултета по математика и информатика и Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“. Те ще работят по тема във формата на кандидатстудентския изпит по математика. Наградените ученици ще получат оценка, която могат да използват при кандидатстване за специалностите на двата факултета при условията на университета.

График на състезанието:

II, III и IV клас: от 9:00 до 10:30 ч.; допускане в централната сграда от 8:30 до 8:55 ч.

V, VI и VII клас: от 11:30 до 13:00 ч.; допускане в централната сграда от 11:10 до 11:30 ч.

XII клас: от 9:30 до 11:00 ч. в малката сграда в двора; допускане от 9:15 до 9:30 ч.

За улеснение на участниците и техните семейства записването за турнира се извършва изцяло он- лайн, чрез закупуване на поименен билет в периода 20 октомври – 5 ноември 2026 г. Предвидени са различни възможности, така че всеки да избере най-удобния за него начин — онлайн чрез https://bilet.bg/bg/events/turnir-po-matematika-dimo-maleshkov-2026-9041 , както и на касите на EasyPay и FAST PAY. Това позволява записването да бъде направено без посещение на място в гимназията. В деня на състезанието билетът може да бъде представен на телефон или разпечатан.

Резултатите ще бъдат публикувани до пет дни след турнира на сайта на гимназията, където е достъпен и пълният регламент на състезанието.