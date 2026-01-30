Полицията със засилен контрол по пътищата в следващите дни

Специализираната операция на „Пътна полиция“ се провежда в страната. Максимален брой служители с полицейски правомощия ще бъдат ангажирани за контрол на пътното движение чрез видимо присъствие. В контрола извън населените места ще бъдат включени и служители на ГДЖСОБТ и звената „Териториално обслужване“ и „Патрулно-постова дейност“ по места.

Те ще следят за неправилно извършване на маневри; неосигуряване на предимство; неспазване на пътните знаци и маркировката, както и за спазване на въведените в конкретния контролиран пътен участък ограничения; агресивно поведение спрямо останалите участници в движението; движение на ППС по участъци от републиканската пътна мрежа, за които е въведена забрана за движение; неизползване на обезопасителни колани, предпазни каски и системи за обезопасяване на деца; нарушения на скоростните режими, като бъдат включени всички автоматизирани технически средства за контрол на скоростта; недопускане управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

Засилен ще е контролът и върху товарния трафик.