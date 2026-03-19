Пиян шофьор с над 3 промила опита да избяга след катастрофа в Пловдив

Мъртво пиян шофьор бе задържан при опит да избяга от предизвикана катастрофа с материални щети вчера в Пловдив. Около 10.15 ч. патрулиращи по ул. „Царевец“ пътни полицаи забелязали лек автомобил „БМВ“ да се блъска в разделителната ограда и веднага след това водачът да поставя авариен триъгълник и да побягва. При последвалите незабавни заградителни действия съвместно с намиращ се наблизо автопатрул на Второ РУ мъжът бил заловен, а тестът му с дрегер отчел наличие на над 3 промила алкохол в кръвта.

Извършителят, пловдивчанин на 59 години, е отведен за едно денонощие в полицейския арест, образувано е бързо производство.

Междувременно с подобна мярка в Пето РУ попаднали други двама мъже, седнали зад волана след употреба на алкохол над допустимото. Задържаните са на 35 и 47 години, засечени съответно на бул. „Освобождение“ и бул. „Съединение“ в жк „Тракия“.