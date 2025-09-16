Европрокуратурата с най-голямата операция срещу контрабандата в историята на ЕС

Европейската прокуратура извърши най-голямото залавяне на контрабанден товар в историята на Европейския съюз: 2435 контейнера със стоки от Китай са конфискувани в склад в пристанището на Пирея – най-голямото в Гърция, управлявано от китайската държавна компания COSCO, съобщава Mediapool, позовавайки се на “Политико“.

Контейнерите са съдържали главно електрически велосипеди, текстил и обувки. Според прокуратурата тези стоки са били систематично внасяни в ЕС в продължение на осем години, за да се избегнат антидъмпингови мита и данък добавена стойност. Според оценки на прокуратурата щетите за бюджета на ЕС и държавите членки възлизат на около 800 милиона евро, от които 350 милиона са загубени мита, а други 450 милиона са загуби от ДДС.

Около 500 от конфискуваните контейнери са били използвани за внос на електрически велосипеди, като 360 от тях изобщо не са декларирани. Според правоохранителните органи обикновено само 10-15% от съдържанието е било декларирано, което им е позволявало да занижат митническата стойност и да избегнат плащането на пълните мита. Според предварителни оценки, загубите за бюджета на ЕС само от тези велосипеди възлизат на най-малко 25 милиона евро мита и 12,5 милиона ДДС.

Европейската прокуратура е повдигнала обвинения срещу шест лица, свързани с престъпната схема. Сред тях са двама гръцки митнически служители, обвинени в множество фалшификации на документи и увреждане на бюджета на ЕС, и четирима митнически брокери, обвинени в съдействие за укриване на мита и организиране на фалшиви сертификати.

Операцията, наречена „Калипсо“, разкри работата на организирани престъпни мрежи, контролирани главно от китайски граждани, които са участвали не само в контрабанда, но и в пране на пари, а след това и в прехвърлянето на средствата обратно в Китай.

Според главния европейски прокурор Лаура Кьовеши, операция „Калипсо“ показва, че „правилата са се променили“ и „вече няма сигурни убежища“. Тя подчерта, че разследването е сигнал към всички участници в подобни схеми: надзорът ще бъде засилен и сътрудничеството между правоприлагащите органи в рамките на Европейската прокуратура ще бъде разширено.

Стоките от иззетите контейнери все още се проверяват. Европейската прокуратура изчислява, че пазарната им стойност може да достигне 250 милиона евро, а обемът на работа, който предстои за митницата в Пирея, е безпрецедентен.

Снимката е илюстративна