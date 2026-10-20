За втора година Община Пловдив организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Тя ще се проведе на 22 октомври 2026 г. (четвъртък), след засиления интерес от страна на пловдивчани към инициативата през май.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен в район „Централен“ – на бул. „Шести септември“, на паркинга зад магазин „Т-Маркет“. Гражданите ще могат да предават опасните отпадъци безвъзмездно в часовия диапазон от 08:30 до 14:30 ч.

В рамките на кампанията ще се приемат:

Живачни и живаксъдържащи уреди, с изключение на луминесцентни лампи;

Лакове и бояджийски материали;

Домакински препарати;

Мастила и замърсени опаковки;

Опаковки, съдържащи опасни вещества;

Пестициди;

Фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.

Чрез подобни инициативи се ограничава рискът опасните вещества да попаднат в околната среда, а отпадъците се насочват към безопасно обезвреждане. Изхвърлянето на опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци може да доведе до замърсяване на въздуха с токсични вещества, създава сериозни рискове за здравето на хората и околната среда и затруднява процесите по третиране на отпадъците. Кампанията цели да насърчи отговорното отношение към отпадъците и да улесни гражданите при тяхното правилно предаване.

За хората, които не могат да се включат в нея, остава възможността да предават опасни отпадъци и на специализираната площадка в базата на ОП „Чистота“ в район „Южен“.

Допълнителна информация е публикувана на сайта на Община Пловдив: https://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/specific-waste-stream/household/