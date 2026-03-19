ЦИК заличи кандидатури заради нарушения в изборните правила

Централната избирателна комисия отмени част от регистрациите на кандидати за народни представители, след като установи несъответствия с Изборния кодекс.

Сред засегнатите са представители на коалиция „Трети март“, които са били включени в повече от допустимия брой избирателни райони. След намесата на ЦИК те остават в листите само там, където регистрациите им са подадени първи, а от останалите райони са заличени.

Подобна корекция има и при кандидат на „Непокорна България“, който отпада от една от листите си, както и при представител на „БСП-Обединена левица“, чиято регистрация в Хасково е обявена за невалидна заради участие в повече от една формация.

Според закона, един кандидат може да се яви най-много в два избирателни района и да бъде издигнат само от една партия или коалиция. Решението на ЦИК цели да приведе листите в съответствие с тези изисквания преди вота.