Борисов и Рашидов ще водят листите в Пловдив и областта

Партийният лидер на Бойко Борисов и този път няма да изневери на традицията да води листата на коалиция ГЕРБ – СДС в града под тепетата, стана ясно днес. Без изненада лидерът Борисов отново ще застане и начело на кандидатдепутатската листа в софийския 25-и многомандатен избирателен район.

Припомняме, че от 4 април 2021 г., той неизменно се явява на избори на тези двеста места, а после подаваше заявление пред ЦИК за заличаване и така и не отиваше в Народното събрание.

Очаква се в неделя – 26 февруари, по обяд коалицията да регистрира в 16-та РИК листата си с кандидати за народни представители за парламентарните избори на 2-ри април и да обяви всички имена в нея.

Начело на листата в Пловдив област се завръща председателят на 48-ото Народно събрание Вежди Рашидов.