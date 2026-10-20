Протест пред президентството с призив за по-активна политика за сигурност

Протест с фокус върху националната сигурност ще се проведе тази вечер пред президентството. Началото е насрочено за 18:30 часа, а организаторите са избрали за мото на проявата „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ – изолация!“.

Според инициаторите България трябва да промени подхода си към въпросите на отбраната и да задълбочи взаимодействието си със своите европейски и натовски партньори.

Като аргумент за необходимостта от по-активни действия те посочват поредица от инциденти в региона. Сред тях са атаките срещу търговски плавателни съдове в Черно море, случаи с руски дронове в близост до българските граници, както и посегателства срещу военни и стратегически обекти.

Организаторите смятат, че подобна обстановка изисква държавата да разполага с по-добра готовност за реакция и ясна стратегия за защита на страната.

В призива си те отправят критики и към цялостната политика на управляващите, като поставят под въпрос последователността на решенията в сфери като външната политика, отбраната, здравеопазването и образованието.

Протестиращите очакват от институциите конкретни действия и поемат като основно свое искане укрепването на националната сигурност чрез по-тясна работа с ЕС и НАТО.

„Мирът е цел, отбраната е наш дълг, бездействието не е опция“, заявяват организаторите.