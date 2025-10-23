ГрадътНовиниОбщина Пловдив

Завършват Брезовско шосе преди Нова година

Ремонтът на Брезовско шосе ще бъде завършен преди Нова година. Това увери зам.-кметът по строителство Хакъ Сакъбов пред Радио Пловдив. Дейностите се очаква да бъдат напълно приключени до 15 декември, като сега е на ход фирмата изпълнител.

„Средствата за изплащане са осигурени от МРРБ, но там нашият срок е до кроя на октомври. така че, след официалното приключване на археолозите, сме в процедура за удължаване на срока по споразумението. Средствата са налични по сметка на община Пловдив – около 3,6 млн. лв.“, допълни Сакъбов.

Пред Радио Пловдив той съобщи още, че до края на годината ще завърши ремонтът и на Голямоконарско шосе. 

