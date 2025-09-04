Заключени училищни дворове и през новата учебна година?

На фона на амбициозната кандидатура на Община Пловдив за Европейски град на спорта, и през тази учебна година се очертава училищните дворове да останат заключени извън учебно време. Това създава сериозен проблем за децата и младежите, които нямат достъп до подходящи места за спорт и физическа активност. Въпреки усилията на местната власт да популяризира спорта и здравословния начин на живот, реалността показва, че инфраструктурата и възможностите за масов спорт са крайно недостатъчни.

Докато администрацията се стреми да привлече международно внимание, жителите на града продължават да се сблъскват с липсата на достатъчно спортни съоръжения и достъп до тях. Родителите и младежите все по-често се оплакват от липсата на безопасни и удобни места за спорт, което води до намалена физическа активност и увеличен риск от здравословни проблеми. Междувременно, местната власт предпочита да насочва ресурси към козметични подобрения и PR кампании, вместо да инвестира в дългосрочни решения за подобряване на спортната среда. Този парадокс ясно показва, че докато Пловдив мечтае за европейско признание, неговите граждани остават лишени от основни услуги и удобства, които би трябвало да бъдат гарантирани от всяка модерна и развита община.

Отговаря ли Пловдив на критериите за Град на спорта?

Титлата „Европейска столица на спорта“ се присъжда от организацията ACES Europe на градове, които са пример за развитие на масовия спорт и инфраструктура, както и за насърчаване на активния начин на живот сред жителите си. Основни условия и критерии за кандидатите включват демонстрация на устойчива спортна политика, развитие на спортни съоръжения и програми за масов спорт. Допълнителни изисквания включват силно участие на местната власт в подкрепа на спортните политики, подобряване на качеството на живота чрез спорт, спорт за всички и ползи за общественото здраве.

Говорейки за спорт за всички и спортна политика, се връщаме само година назад и решението на кметът на Пловдив Костадин Димитров да издаде заповед, според която директорите на общинските учебни заведения в града трябва да осигурят свободен достъп до дворовете, в поверените им образователни институции. Да обаче, директорите на училищата масово изразиха недоволство срещу заповедта и до този момент – по-голямата част от тях, продължават да държат своите дворни пространства под ключ. Притесненията за това са породени от очакван вандализъм, хулиганство и други нарушения, които биха могли да се случат през нощта и извън работното време на училищния персонал.

Търсейки възможности за баланс между опасенията за сигурността и нуждата, от повече възможности за спорт и социализация, BG Бъди активен предложи на Община Пловдив документ съдържащ следващи стъпки и предложения за създаване на работна група от представители на Община Пловдив, РУО Пловдив, НПО организации, директори, браншови сдружения и синдикати, както и за изготвяне на обща уредба, която да бъде представена пред Министерски съвет и да бъде приета на местно и евентуално припозната и на национално ниво. Отговор от Община Пловдив – няма. Темата за заключените училищни дворове стана табу за кмета на града, а 15-ти септември чука на вратата.

И така училищните дворове, които би трябвало да бъдат основни центрове за спорт и социални активности, вероятно ще останат недостъпни за широката общественост и през учебната 2025/2026-та година, а така мечтите за здрав и активен град – само на хартия. Към момента пътят към здравето на децата и предоставянето на равни възможности за спорт за всички остава затворен с голям надпис “Град на спорта със заключени врати”. А за да открие ключа за катинара, Община Пловдив трябва да съсредоточи своите усилия към обединение на спортните клубове и образователните институции в една обща визия за развитие на масовия и професионалния спорт. Организации като „BG Бъди активен„, които вече над десетилетие работят активно за насърчаване на масовия спорт и здравословния начин на живот, могат да играят ключова роля в този процес. Със своята експертиза и опит, те могат да помогнат за разработването на ефективни стратегии и програми, които да направят спорта достъпен и привлекателен за всички жители на Пловдив.

“Градът разполага с някои от най-добрите спортни бази в страната и има огромен потенциал да се превърне в водещ център за спортни инициативи и събития.”, казва Ласка Ненова, основател на BG Бъди активен. ”Винаги сме били готови да работим с местната власт, за да създадем истински модел за спортно развитие и активен начин на живот”, допълва тя Според организацията, необходимостта от промяна е очевидна, а Пловдив трябва да създаде устойчива и интегрирана политика за насърчаване на спорта и здравословния начин на живот, достъпна за всички възрастови и социални групи. Отключването на училищните дворове и предоставянето им за свободно ползване от деца и младежи може да бъде първата стъпка към решаването на проблема с осигуряване на младежите достъп до спорт и да насърчи здравословният начин на живот и социализацията сред тях.