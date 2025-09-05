Пловдивски лекари с уникален успех

Извършиха първата в България успешна операция, задържала високорискова бременност с доносено и здраво бебе

Този случай дава надежда за жени с тежки акушерски проблеми

В клиниката по акушерство и гинекология на болница „Селена“ е извършена необичайна и сложна лапароскопска операция, която дава шанс на бременността с висок риск да протече нормално до термина. Пациентката, майка на три деца с история на неуспешни бременности, роди здраво и донесено бебе Елена в 38-та гестационна седмица с тегло 3080 г и ръст 48 см.

Това е първият в България документиран случай, при който лапароскопски серклаж, добавен към вече бременна матка в 12-та гестационна седмица, успява да задържи бременността до нормален срок на раждане. Обикновено тази процедура се прави преди настъпване на бременността, а изпълнението ѝ по време на бременност е значително по-трудно и рисково.

Историята на пациентката показва колко тежка и сложна е била борбата за успешна бременност – първият опит завършва със спонтанен аборт още в 10-та седмица, а следващите опити са съпроводени със сериозни усложнения и преждевременни раждане. Екипът, начело с д-р Магдален Матев, избира лапароскопска техника, заради историята на пациентката.

„Работата в близост до шийката на матката и уретера изисква абсолютна прецизност. Оперативното пространство е ограничено, тъканите са силно кръвоснабдени и всяка грешка може да предизвика контракции или да наруши кръвотока към бебето“, пояснява д-р Матев.

Специалистите споделят, че операцията е преминала успешно, а възстановяването на майката е било бързо и без усложнения, като ежедневието ѝ не е било ограничено от тежки медикаменти. Следва прецизно ежемесечно наблюдение, за да бъде планирано раждане със секцио в 38-ма гестационна седмица.

Днес майката и новороденото се чувстват отлично, съобщиха от АГ болница „Селена“.

Този случай дава надежда за жени с тежки акушерски проблеми и показва, че с правилния метод и екип, дори най-трудната бременност може да има успешен край.