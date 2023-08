Send an email

Follow on Twitter

Утре стартира 6-дневният фестивал “Улица Станционна”! Следете събитието на живо онлайн и през мобилната апликация Station Street.

01.09 Първият ден на фестивал “Улица Станционна” ще започне от 17:00ч.,когато на ул.”Иван Вазов” ще звучи пловдивското XRaydio. От 19:00ч. ще се състои среща с Yellow Madhouse – създателите на изцяло вдъхновеното от славянска митология DnD приключение – The Devil’s Bridge, а в 19:30ч. ще слушаме на винил новия албум на пловдивската група ТДК – Неместа. В 20:30ч. на сцената на фестивала се качва новосъздадената алтернативна банда TenderBender (Лъчезар Босаков, Иво Чалъков, Михаил Делирадев и Александър Миланов), а веднага след нея от 21:30ч. ще свири истанбулското трио Lalalar.

02.09 от 12:00ч. до 17:00ч. ще се състои изложение на автомобили на Ретро Клуб Пловдив. От 18:00ч. на сцената излизат Blues Traffic, от 19:30ч. Джанго Зе, а от 21:30ч. вечерта закриват италианците New Candys.

03.09 от 11:00ч. сутринта ще се проведе Архитектурно-историческа обиколка – Квартал 324 (с предварително записване). Между 14:00ч. и 16:00ч. ще се проведе INDIE GAME SHOWCASE на сцената на фестивала, а от 16:00ч. до 19:00ч. ще има демонстрации на игрите. В 19:00ч. – концерт на Lia Hide, а в 20:30ч. – концерт на Тheodore.

04.09 между 14:00ч. и 16:00ч. ни очакват срещи с 5 гейминг студиа, а между 16:15ч. и 18:00ч. ще се състоят срещи-интервюта с представители на Природонаучен музей Пловдив, Народна Библиотека “Иван Вазов” и Монетен двор “Булминт”. От 18:00ч. ще се проведе Архитектурно-историческа обиколка по улица „Иван Вазов“ (предварително записване). От 18:00ч. на сцената се качват Clavexperience. В 19:00ч. Fingertone & Malik, a от 20:30ч. Ethno Venture.

05.09 между 14:00ч. и 17:20ч. ще бъдат представени 8 гейминг студиа, както и Технически Университет Пловдив – Клуб по роботика. От 18:00ч. ще се проведе Архитектурно-историческа обиколка – Квартал 324 (с предварително записване). В 18:30ч. на сцената излизат Angel Demirev Trio. В 20:00ч. – концерт на Untempered Motion, a в 21:30 – концерт на All Greek To Me.

06.09 Денят започва с концерт на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ от 10:00ч. В 12:00ч. предстои концерт на Биг Бенд Пловдив, а от 13:00ч. учениците на НУМТИ “Добрин Петков” ще излязат на сцената. Между 14:00ч. и 16:30ч. очаквайте ”Station Street Fighter 6” турнир. От 17:00ч. ще се състои музикално участие на British School of Plovdiv, а в 17:30ч. на голямата сцена излиза великобританската банда Partikel. От 19:00ч. ще бъде излъчен на живо празничния концерт с участието на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ и Гвардейски представителен духов оркестър. А в 20:30ч. Теодосий Спасов квинтет ще закрие фестивалната програма.

През цялото време събитието ще се излъчва на живо както на физическите екрани на фестивала, така и онлайн на https://stationstreet.bg/ и на специалната апликация на фестивала, която можете да откриете на https://stationstreet.bg/app, достъпна за Android и iOS.

Събитието се осъществява с подкрепата на @Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC и Община Пловдив.