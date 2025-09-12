Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив бе част от голямо събитие – съвместно международно учение на България и НАТО за управление при извънредни ситуации, което се проведе в гр. Монтана. Там екипът от доброволци на Спасителен клуб за бъдеще имаше възможност не само да наблюдава, но и да участва пряко в практическите действия съвместно с международните екипи.

От 8 до 12 септември в България се проведе едно от най-мащабните и комплексни учения за управление при извънредни ситуации – „BULGARIA 2025”. Домакин бе Центърът за професионално обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) в Монтана, а официалната церемония по откриване се състоя на летище Ерден, където беше разположен базовият лагер на участниците.

Бедствия като земетресения, наводнения, химически и ядрени аварии не можем да предвидим или спрем. Но можем да бъдем по-добре подготвени – като хора, като институции, а при мащабни кризи – и чрез международно сътрудничество. Именно това е причината да се провеждат такива учения – за да могат държавите да си помагат ефективно, когато ситуацията го изисква.

В „BULGARIA 2025” участваха спасителни екипи от 20 държави, а над 50 държави изпратиха наблюдатели и учени, които обмениха опит и знания, за да повишат готовността за реакция по целия свят.