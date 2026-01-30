Проф. Рачев: Антициклонът „Даниел“ ще донесе студ

Студено и зимно време ни очаква в края на януари и началото на февруари. От неделя до вторник температурите ще се понижат рязко, а на много места в страната ще се образува и снежна покривка. Причината е антициклонът „Даниел“, който навлиза от изток и носи със себе си по-студен въздух, заяви проф. Георги Рачев . Въпреки това януари ще завърши с температури около градус над климатичната норма.

В неделя термометрите ще паднат под нулата, а в понеделник дори дневните температури ще останат отрицателни. Затопляне се очаква едва от сряда нататък. В столицата снегът ще достигне 3–4 сантиметра, като се очакват и т.нар. „ледени дни“ с максимални стойности около минус 3 градуса, прогнозира проф. Рачев.

Условията в планините ще бъдат тежки – със силен вятър, снеговалежи и температури между минус 10 и минус 12 градуса. По Черноморието също ще е необичайно студено, като във Варна живакът може да падне до около минус 10 градуса. Началото на февруари традиционно е най-неприятният период за морето, но зимната обстановка няма да се задържи дълго.