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Електроразпределение Юг с извънредна готовност за изборите

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:54ч, сряда, 21 октомври, 2026
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Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Електроразпределение Юг е предприело организационни мерки за подсигуряване на електрозахранването с цел нормалното протичане на изборния процес в Югоизточна България. Мерките включват готовност за мобилизиране на допълнителни дежурни екипи по време на изборния ден. Всички екипи са оборудвани с авариен резерв и материали и са в готовност да предприемат необходимите мерки за възстановяване на електрозахранването по места, в случай на необходимост. Специално внимание ще бъде отделено на ситуацията с електрозахранването в изборните секции.

Денонощно на разположение е и Диспечерският център на Електроразпределение Юг за управление на мрежата, в който се извършва постоянен 24-часов контрол и мониторинг на съоръжения от електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. С непрекъснат режим на работа е и денонощният телефонен център на дружеството. В него клиентите могат да подадат сигнал за липса на захранване.

Електроразпределение Юг
0700 1 0007 – телефон при липса на захранване

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:54ч, сряда, 21 октомври, 2026
0 123 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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