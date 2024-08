Какво да правим в Пловдив (09.08–15.08)

Тази седмица в Пловдив ще слушаме джаз на свещи и ще имаме проблем

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

09 август

Джаз концерт на свещи с Боби Вълчев и Биг Бенд Пловдив

Слушали ли сте някога красива джаз музика в магнетична атмосфера, създадена с помощта на повече от рекордните за концерт 17 000 свещи? При това – на вълшебно и изпълнено с история място като Античния театър в културната ни столица Пловдив. Потопете се в свят на звук и светлина, където всяка нота и всяко пламъче ще ви накарат да почувствате музиката по нов начин

Отново Боби Вълчев е музикантът, който разчупва стереотипите, за да изненада почитателите си с още една незабравима вечер на открито. Със смайваща джаз музика и светлината на повече от 17 000 свещи, които ще бъдат запалени на сцената, което е нов световен рекорд. Събитие, каквото не е правено досега в България, а и на планетата. Досегашният световен рекорд е за 16 000 запалени свещи, но сега Боби Вълчев и неговият екип ще имат възможността да го подобрят.

На сцената Боби ще излезе в компанията на Биг Бенд Пловдив, като тук отново историята ще бъде пренаписана, защото това е първа колаборация за концерт на свещи между Биг Бенд в целия му мащаб и джаз музикант. Чуйте световно известни джаз парчета на Франк Синатра, Майкъл Бубле, Луис Армстронг, и много други в импровизация на Боби Вълчев.

Открийте магията на джаза и свещите – уникална комбинация, която ще докосне душата ви! Идея родена от авантюристичния ум на един от най-креативните български джаз музиканти! Включете се в музикалното вълшебство, което Боби Вълчев и екипът му ще създадат на сцената на Античния театър – може би най-специалното място за концерти в България. А ние можем да ви обещаем, че след това дълго ще говорите за този концерт.

Античен театър

20:30 часа

Концерт на Белослава – Welcome to 74th street // Plovdiv Jazz Summer 2024

Plovdiv Jazz Summer ще бъде спирка от турнето на Белослава и JP3 с Младен Димитров (Mr. Moon)!

На 09 август в Лятно кино „Орфей“ от 21:00 ч. публиката ще чуе новия проект на певицата Welcome to 74th street. В него Белослава ще отвори вратите към своята улица, озаглавена с рождената ѝ година – 1974. Ще чуем едни от най-любимите и познати песни на Белослава, но и най-новия ѝ сингъл „Душата ми“.

За първи път ще чуем световни класики, изпълнени от нея.

Всъщност концертът е посветен на 25-годишнината, откакто Белослава е на сцената и от творческо ѝ партньорство с пианиста Живко Петров. Заедно с тях на сцената ще бъдат още Димитър Семов (барабани), Димитър Карамфилов (контрабас) и Младен Димитров a.k.a. Mr. Moon (програминг и перкусии).

Лятно кино Орфей

21:00 часа

GIORG at Bally Club

Елате в Bally Club на 9 август за едно музикално пътешествие с GIORG, което ще разтърси Пловдив.

Започваме 20:00 часа на улицата и след това продължаваме горе!

Bally Club – където нощта оживява!

Bally Club

20:00 часа

10 август

Младежки литературен клуб „Калиопа“ – escape room по криминален сюжет

На 10.08 /събота/ ще се проведе третата среща на Младежки литературен клуб „Калиопа“ към ОП „Младежки център Пловдив“. На последното събиране участниците изявиха желание да се запознаят по-обстойно с криминалните сюжети и да разгледат тематичните произведения на автори като Агата Кристи и Артър Конан Дойл. По този повод организираме ескейп стая с препратки към литературни криминални мотиви, загадки, предизвикателства и още много неочаквани обрати при разгадаването на тайните! Ако досега сте пропуснали срещите на клуба, съвсем не е късно да се присъедините! Нужно е само да попълните предварително регистрационната форма за участие на следния линк: https://forms.gle/18dX7irm3i144B2r9

Носете със себе си доза детективско търпение и бъдете готови за приключение!

Младежки център Пловдив

14:00 часа

Международен ден на младежта

Всяка година Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ отбелязва Международния ден на младежта. И тази година ще се проведат едни от любимите дейности на младите хора – жива библиотека и форум театър.

В живата библиотека ще се включат вдъхновяващи и интересни личности, които ще влязат в ролята на „отворени книги“, за да споделят с участниците повече от професионалния и житейския си път и да спомогнат за по-добрата ориентация на младите хора в света на безбройните възможности. Скоро ще бъдат качени визитките на живите книги.

Форум театърът “Kick it out“ насочва вниманието към агресията в училище. Представлението акцентира нарушаването на личното пространство на другия, при това по крайно агресивен начин. Ще бъдат изиграни две ситуации, в които един ученик си позволява да нападне друг пред очите на останалите ученици. За съжаление агресорите са трудно променими, обаче всеки може да подобри себе си. Една от основните функции на Форум театъра е да превърне човека от публиката в действащо лице, като го провокира да се намеси в сценичното действие. Противопоставяйки се на агресията на сцената откриваме решителност и смелост в себе си, които след това можем да приложим и в реалния живот.

„Театър на отговорността“ ще представи представлението “Kick it out“ (форум театър) с участието на учениците от ПГО „Ана Май: Адриана Павлова, Кристиана Сулакова, Рая Пройчева, Николина Кумчева, Реджеп, Ивелина Иванова.

Режисура и драматургия: Лилия Секова и Борис Зафиров Сценография: Рослава Седянкова

За да заявите вашето участие в Международния ден на младежта, може да последвате този линк: https://forms.gle/sDFgtgVB5j3yB13N6

Младежки център Пловдив

16:30 часа

ИМАМЕ ПРОБЛЕМ

Галерията / Galeriata – независимо пространство за изкуство, Ви кани на груповата изложба на млади артистки, които са ви забъркали коктейл от проблеми. Заповядайте да разгледате техните гледни точки, сред хубава музика и чаша подръка.

ИМАМЕ ПРОБЛЕМ

Оригиналност и чудноватост – изложбата „Имаме проблем“ представя млади творци със значителна вариация сред индивидуалните им стилове, похвати и идеи.

При цялата тази разноцветност се открива един красив проблем, който е кардинален за еволюцията в изкуството.

Събитието обединява разнообразни форми на творчество: скулптура, живопис, дигитално изкуство и инсталация. Творбите в изложбата варират от традиционни до авангардни форми. Някои от тях представят класическа естетика и внимание към детайла, докато други експериментират с нетрадиционни материали и форми, създавайки нови и неочаквани изразни средства.

Разликите са източник на живот. Както и в еволюцията, разнообразието е резултат от взаимодействията между живи същества и тяхната среда и последствията от тези взаимодействия за дълги периоди от време. Организмите /творците/ непрекъснато се адаптират към своята среда, а разнообразието от среди, насърчава разнообразието и оцеляването на организмите, адаптирани към тях. Погледнато през тази призма, трудността в намирането на обединяваща тема сред тези различия не е недостатък, а напротив – това е красотата на многогласността, която осигурява оцеляването на изкуството, като богат и многопластов израз на човешкото преживяване.

Галерията / Galeriata

19:00 – 22:30 часа

Време за обичане

Пловдивчани и гости на Пловдив ще чуят най-големите хитове на Тони Димитрова, както и дуети с други български звезди. Любимката на народа е подготвила много музикални изненади и добро настроение за срещата си с гражданите на Пловдив и обещава един концерт, за който дълго ще се говори.

Античен театър

21:00 часа

Julieta Intergalactica

Saturday | 10.08.2024

Behind the decks: Julieta Intergalactica

Have a listen at:

www.mixcloud.com/julieta-intergalactica

Club Fargo

21:00 часа

Groovelab |Yokolove at Bally Club|

Той ще ни представи перфектна музикална селекция, за да сте идеално настроени на вълната на грууви ритмите. Разнообразната му музикална палитра, изпълненена с динамичен, ритмичен и вокален саунд, определено ще Ви накара да танцувате.

Bally Club

20:00 часа

