Дронове, роботи и безплатно изследване на кръвната захар в Пловдив

Безпилотни системи за медицински и спасителни операции, както и безплатен скрининг на кръвната захар, са сред акцентите на 30-ото издание на международната изложба „Медикус, Денто, Галения“, която започва днес в Международен панаир – Пловдив.

До 24 октомври в Палата 2 посетителите могат да видят разработки, насочени към използването на дронове и роботизирани платформи в ситуации, при които бързият достъп до медицинска помощ е от особено значение.

Сред представените технологии са тежкотоварни дронове с товароносимост между 30 и 40 килограма, предназначени за превоз на медикаменти, медицинска апаратура и оборудване до труднодостъпни места. По-малките безпилотни апарати могат да пренасят между 2 и 5 килограма – например лекарства, ваксини и биологични проби между населени места, лаборатории и медицински центрове.

На изложението ще бъдат показани и наземни роботизирани платформи, които могат да транспортират дистанционно или автономно медицински консумативи и оборудване. Една от възможните им употреби е извеждането на ранени от опасни зони, без спасителните екипи да бъдат излагани на допълнителен риск. Сред разработваните концепции са и безпилотни въздушни линейки.

Безплатен скрининг на кръвната захар

Паралелно с технологичната част посетителите ще могат да се възползват и от безплатен скрининг на кръвната захар. Инициативата е на Националната асоциация на децата с диабет и Медицински колеж – Пловдив и ще продължи през трите дни на изложението – от 22 до 24 октомври, между 9 и 13 часа.

Измерванията ще се извършват във втора палата от студенти и преподаватели на Медицинския колеж и представители на асоциацията. Не е необходимо предварително записване или направление от личен лекар. Освен изследването желаещите ще могат да получат информация и консултация.

Целта на кампанията е да насърчи профилактиката и ранното установяване на повишени стойности на кръвната захар. Организаторите напомнят, че диабетът може дълго време да протича без ясно изразени симптоми, което прави профилактичния контрол важна част от грижата за здравето.

Участието на студентите има и практическа страна, като им дава възможност да приложат знанията си в реална среда. Инициативата е част от кампанията на Националната асоциация на децата с диабет в навечерието на Световния ден за борба с диабета – 14 ноември.

Самото изложение „Медикус, Денто, Галения“ събира производители, доставчици и специалисти от сферата на медицината, стоматологията и фармацията. Участват компании от България и чужбина, сред които представители на Румъния, Турция, Италия и Китай. В експозицията са включени медицинска и стоматологична апаратура, оборудване и консумативи, както и дигитални решения за управление на медицински и дентални практики.