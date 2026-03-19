Денонощна линия за изборни сигнали и в Пловдив

Жителите на Пловдив ще могат да подават сигнали за нарушения, свързани с изборния процес, на специална денонощна телефонна линия в местната дирекция на МВР. От днес до 19 април сигналите ще се приемат в ОДМВР – Пловдив на телефон 032/932 248.

На национално ниво Министерството на вътрешните работи също открива 24-часова линия – 02/90 112 98, както и имейл адрес за сигнали: izbori@mvr.bg.

Инициативата е част от мерките за гарантиране на обществения ред и предотвратяване на нарушения на политическите права на гражданите в хода на предстоящите парламентарни избори.