Националният осигурителен институт ще извърши от 1 април служебно преизчисляване на пенсиите на над 355 000 души, които са работили и са се осигурявали след пенсионирането си.

Актуализацията обхваща всички видове трудови пенсии, като условието е пенсионерите да са придобили осигурителен стаж през 2025 г. и да не са подали заявление за преизчисление преди началото на април.

Новите размери ще се определят на база данните от работодателите и внесените осигуровки. Мярката се прилага ежегодно от 2021 г., като през миналата година подобно преизчисление засегна над 360 000 пенсионери.

От НОИ отчитат и ръст на приходите в държавното обществено осигуряване, което създава условия за устойчиво изпълнение на подобни плащания.