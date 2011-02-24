Пещерска получи отличен на Винария

Безспорният лидер сред ракиите получи признанието на световните експерти
Иван Папазов с отличията на Винпром ПещераСтартът на международното изложение Винария бе отбелязан традиционно с връчването на най-престижните у нас оскари във винения сектор „Златен ритон”,който ежегодно оценява качеството на българските вина и ракии. Инициативата на Националната лозаро-винарска камара и Международен панаир Пловдив е наложена като най-очакваното събитие за бранша през годината и един от малкото ни международно признати дегустационни форуми, който може да се конкурира с тези в Берлин, Бордо, Париж и Лондон.
Най-големият винпром в България – Винпром Пещера и тази година обра златните медали и световното признание на експертите, поканени за оскарите на Винария 2011 г. Сред тях беше и Каролайн Гилби, дегустатор номер едно в световен мащаб, която похвали експертното провеждане на дегустациите и отличното качество на продуктите на компанията. Ракията лидер по пазарен дял у нас Пещерска за пореден път се доказа като безспорен първенец и обра златните и сребърни медали в различните категории при ракиите. Най-големи фаворити за 2011 г. остават Пещерска Гроздова, Пещерска Отлежала и Пещерска Мускатова.
Пещерска ракия вече няколко години подред печели признанието на експертите по различни дегустационни форуми не само у нас, но и в чужбина. През изминалата година ракията на България бе високо оценена със златен медал и на International Review of Spirits Award, състояло се в Чикаго, САЩ. В сряда по повод откриването на Винария 2011 г. изпълнителният директор на Винпром Пещера – Иван Папазов, показа и новия дизайн на бутилката на Пещерска ракия, който до месец ще се намира в търговската мрежа.
С високите си вкусови и качествени показатели, виното на компанията също за поредна година не остана неоценено. Компанията избра именно в рамките на Винария да представи официално и новата си марка висококачествени млади вина, които скоро ще са на пазара с името „Домейн Пещера”. Освен с множество медали, неговите отлични показатели бяха доказани и с дегустация на щанда на компанията, който отново зае почетното място в палата номер 11 на Международен панаир Пловдив.
Продуктите на компанията бяха подложени на експертни дегустации наравно с 435 винени и 86 ракиени проби и оценявани от няколко независими експертни комисии, съставени както от водещите български дегустатори, така и от международни експерти от страните с традиционно вино и алкохоло-производство. От тази година регламентът на провеждане и оценяване на винените проби бе подобрен, за да отговаря на международните стандарти. Така всеки един медал се получава само при единна оценка на всички дегустационни комисии. Ако един продукт е определен за медал, той преминава през оцените на всяка една останала комисия. Това означава, че фаворитите като Пещерска са безспорни и са преминали през изключително сериозна цедка. Така, категорични са организаторите, спомагаме не само за подобряване на регламента, но и за налагане на конкурса на световно ниво.
Винпром Ямбол постигна истински фурор на оскарите и си тръгна с над 34 златни, сребърни и бронзови медали и разбира се най-почетния приз за вината – „Златен ритон”.
1 388 коментари
Arkadaslar selam, bu populer site oyuncular? icin k?sa bir duyuru paylas?yorum. Herkesin bildigi uzere Casibom giris linkini BTK engeli yuzunden tekrar tas?d?. Siteye ulas?m hatas? varsa dogru yerdesiniz. Son Casibom guncel giris baglant?s? art?k paylas?yorum Casibom Guncel Paylast?g?m baglant? ile dogrudan siteye baglanabilirsiniz. Ek olarak kay?t olanlara sunulan freespin kampanyalar?n? mutlaka kac?rmay?n. Guvenilir casino keyfi surdurmek icin Casibom dogru adres. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.
Herkese selam, Casibom sitesi uyeleri icin onemli bir paylas?m paylas?yorum. Bildiginiz gibi site domain adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle yine degistirdi. Erisim sorunu yas?yorsan?z link asag?da. Resmi Casibom guncel giris adresi su an paylas?yorum https://casibom.mex.com/# Bu link ile dogrudan hesab?n?za erisebilirsiniz. Ek olarak yeni uyelere verilen yat?r?m bonusu kampanyalar?n? mutlaka inceleyin. Lisansl? casino deneyimi surdurmek icin Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazanclar dilerim.
Herkese selam, Vay Casino kullanıcıları adına kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi site adresini tekrar güncelledi. Erişim hatası varsa panik yapmayın. Yeni siteye erişim adresi artık aşağıdadır: Vay Casino Güvenilir mi Paylaştığım bağlantı ile direkt siteye girebilirsiniz. Lisanslı bahis deneyimi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.
Grandpasha güncel linki lazımsa doğru yerdesiniz. Sorunsuz erişim için tıkla Grandpashabet Kayıt Deneme bonusu bu sitede.
Matbet TV guncel adresi laz?msa dogru yerdesiniz. Sorunsuz icin: Matbet Izle Yuksek oranlar bu sitede. Gencler, Matbet yeni adresi belli oldu.
Gençler, Grandpashabet Casino yeni adresi açıklandı. Adresi bulamayanlar şu linkten devam edebilir Grandpashabet Güvenilir mi
Herkese selam, Vaycasino kullanıcıları için önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Malum Vaycasino adresini tekrar güncelledi. Giriş hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Çalışan siteye erişim adresi artık burada: Vay Casino Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir casino keyfi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Herkese bol kazançlar dilerim.
Matbet TV güncel adresi lazımsa doğru yerdesiniz. Sorunsuz için: Matbet TV Giriş Yüksek oranlar burada. Arkadaşlar, Matbet son linki açıklandı.