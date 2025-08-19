Временна промяна на движението по АМ „Марица“ край Пловдив

Между 10:30 и 11:10 ч. на 19 август ще бъде въведена краткосрочна реорганизация на движението при 83-ия километър на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.
Ограничението се налага заради профилактика на тол камера в района на област Хасково. Работата ще се извършва поетапно, като засяга и двете ленти за движение.
46 коментари
achat discret de Cialis 20mg achat discret de Cialis 20mg cialis sans ordonnance
cialis kaufen ohne rezept: Tadalafil 20mg Bestellung online – online apotheke versandkostenfrei
https://intimisante.com/# cialis prix
tadalafilo 5 mg precio: Tadalafilo Express – comprar cialis
https://tadalafiloexpress.shop/# farmacia online fiable en Espana
acquistare Cialis online Italia tadalafil senza ricetta acquistare Cialis online Italia