„Обнови Европа“ (Renew Europe) вчера създаде специална Работна група, която ще изпрати мисия в България за да проверка за посегателствата на властта срещу върховенството на правото в България – след тревожни доклади за политически преследвания, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно блокиране на съдебната реформа.

Решението, прието вчера от Бюрото на Renew Europe, идва на фона на нарастващи опасения, свързани с ареста на кмета на Варна, Благомир Коцев, на 8 юли 2025 г. — случай, символичен за ерозията на независимостта на съда в България.

Валери Айе, председател на Renew Europe, коментира: „Европа не може да затваря очи, когато върховенството на правото е атакувано вътре в нашия Съюз. Ситуацията в България изисква внимателна проверка, смелост и солидарност с онези, които защитават демокрацията и независимото правосъдие. Renew Europe ще действа.“

Работната група на Renew за България ще се състои от петима евродепутати и ще проведе специална мисия за установяване на фактите на място в София и Варна, като се срещне с представители на институциите, магистрати, журналисти и граждански организации. Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май 2026 г., преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на правото.

Работната група на Renew ще работи прозрачно и в тясна координация с европейските институции и партньори, които защитават демократичните стандарти.

Освен създаването на Работна група Renew Europe призовава Европейската комисия да действа без никакво забавяне за спиране на плащанията от ЕС, свързани със съдебната реформа — докато България не представи доказателства за истинска институционална независимост и не засили прокурорската отчетност с реално разделение на властите.Валери Айе, председател на Renew Europe заяви също: