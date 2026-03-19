НАП въвежда българския изкуствен интелект на INSAIT

Служителите на приходната агенция ползват модерните технологии в защитена среда

Национална агенция за приходите (НАП) внедрява система с изкуствен интелект във всичките си организационни структури. Проектът се осъществява съвместно с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в изпълнение на мярка „Интегриране на технологии с използване на изкуствен интелект за целите на автоматизиране на процесите по предоставяне на информация и изготвяне на отговори на запитвания към гражданите и бизнеса“ и Стратегическия план на НАП 2026 г. – 2030 г.

Проектът е значима иновативна стъпка по отношение на въвеждане на изкуствен интелект (AI) в държавната администрация. След успешен пилотен период той навлиза във фаза на разширено ползване от служителите на Агенцията. В проекта се включват Централно управление и служители от седемте териториални дирекции на НАП.

Системата позволява да се извършват общи и специфични търсения, включително и дефиниране на конкретни казуси, свързани с променящото се данъчно и осигурително законодателство. В същото време способностите на системата се обогатяват и подобряват в реално време. Тя мигновено генерира отговори, улеснявайки служителите на приходната агенция в предоставянето на по-качествени услуги за гражданите и по-бързи отговори на различни запитвания.

Изкуственият интелект интегрира нормативни и вътрешноадминистративни документи, както и актуални външни официални източници. Системата е уникална с това, че работи само с отворени модели, като разработения от INSAIT – BgGPT. Те са особено подходящи за внедряване в публичната администрация, където прецизността на терминологията и задълбоченото разбиране на българската правна рамка са от ключово значение. Системата надвишава производителността на платените решения на водещи световни компании за дадената задача.

Следващите стъпки на проекта включват редица специализирани казуси, интегриране във вътрешните процеси и системи съвместно с „Информационно обслужване“ и ежедневно и пълноценно използване на системата от над 7 000 служители на Агенцията.

Проектът е част от инициатива на INSAIT за осигуряване на суверенитет на българската държава в изкуствения интелект. Тя включва внедряване в ключови български институции, като НАП е първата административна структура, която масово въвежда в работата си BgGPT. Разработването и използването на национални езикови модели като BgGPT в контролирана институционална среда върху собствен хардуер е от съществено значение. С това е решен един от основните проблеми с изтичането на данни при интегрирането на изкуствен интелект в държавни институции.

Внедряването на национално независим изкуствен интелект в държавните институции върху собствен хардуер поставя основите на устойчив AI суверенитет на България. Комбинацията от собствен хардуер и отворени национални модели представлява конкретен принос към европейската цел за стратегическа автономия в тези ключови направления.



