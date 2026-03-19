ХIII Международен фотосалон Пловдив 2026 отвори за участие

ХIII издание на Международния фотосалон Пловдив 2026 вече приема кандидатури, съобщиха организаторите на престижния фотографски форум. Крайният срок за изпращане на фотографии е 3 май, като няма да се допускат творби, участвали във финалната селекция на предишните 12 издания.

Салонът ще се проведе в шест дигитални раздела – „Отворен черно-бял“, „Отворен цветен“, „Природа“, „Фотожурнализъм“, „Портрет и тяло“ и „Светът на фокус“. Именно последната категория е една от новостите тази година и заменя досегашния раздел „Градски живот“. Организаторите обявяват и нови промоционални условия за участие.

Фотографиите ще бъдат оценявани от петчленно международно жури с представители на четири държави в три категории – индивидуални, групови и младежки. Предвидена е една голяма награда – Купата на салона, както и над 150 отличия. Всеки участник ще получи и печатен албум от изданието.

Интересът към събитието остава висок. В изданието през 2025 г. журито е разгледало 4952 фотографии от 355 автори от 43 държави. До финалната селекция са достигнали 1265 кадъра на 282 участници от 42 държави, като са присъдени 187 индивидуални награди.

Пълният регламент, графикът, таксите, съставът на журито и формулярите за участие са публикувани на официалната страница на организаторите.

Фотосалонът се провежда под патронажа на Fédération Internationale de l’Art Photographique, Фотографско общество на Гърция и Национално сдружение фотографска академия „Янка Кюркчиева“, с подкрепата на Община Пловдив.