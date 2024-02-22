„Гражданската война в САЩ“, която не се състоя

Автор: Йоанна Елми

Редактор: Ралица Ковачева

Източник: Factcheck.bg

Набралите популярност твърдения за „гражданска война“ в САЩ се основават на реални събития, но са силно преувеличени или превратно тълкувани от определени български и чуждестранни медии и източници. Конфликтът между Федералното правителство в САЩ и губернатора на щата Тексас, подкрепян от други републикански щати, е част от по-голям политически спор между републиканци и демократи в контекста на предстоящите избори. Напрежението по южната граница на САЩ е обект на дезинформационни операции от руски и китайски източници, които усилват съдържание на десни или алтернативни американски информационни медии.

Какво се случи

През 2023 г. местната власт в Тексас поставя огради с бодлива тел по поречието на реката в Ийгъл Пас, които спират достъпа до мястото на служители от федералната гранична полиция и им пречат да извършват охранителните си задължения, включително да спасяват хора от смърт. На 22 януари 2024 г. Върховният съд отсъди, че оградата по границата между Мексико и Тексас може да бъде премахната от федералните власти. Решението бе взето в полза на администрацията на Джо Байдън, която съди местната власт в Тексас.

В САЩ има два вида власт – щатска или местна, и държавна, която се нарича федерална. Всеки от 50-те щати има свои органи на управление и може да приема и прилага свои закони. Федералното правителство има правомощието да промени тези закони и по конституция то има последната дума по определени казуси, сред които и имиграцията. В случая с имиграцията аргументът е, че е много по-ефективно действия, свързани с имигрантите, да бъдат регулирани от една централизирана власт, отколкото от 50 местни власти, всяка със свое разбиране за ситуацията. Знаковото решение на Върховния съд по този въпрос гласи, че няма как 49 щата да рискуват да бъдат вкарани във война или международен конфликт заради действията на един щат спрямо определена чужда държава и нейните граждани.

Губернаторът на Тексас Грег Абът отказа да уважи решението на Върховния съд да се премахне телената ограда. Така де факто постави под въпрос авторитета на федералното правителство. Абът от години използва ресурсите на Националната гвардия, т.е. армията на щата Тексас, които са под негов контрол, за патрулиране на границата. Конфликтът между Абът и Байдън върви по линиите на политическата поляризация в САЩ, както и на културните войни – републиканци срещу демократи, анти-имигранти срещу про-имигранти, онези, които искат повече политическа независимост за щатите срещу федералистите. Но подобни конфликти не са от вчера, не означават гражданска война, нито са еквивалент на военно положение в Тексас. По-скоро са сигнал за тежка предизборна година.

Кой обяви гражданската война?

В България твърденията за гражданска война в САЩ започват да циркулират по-активно около 26 януари 2024 г. Публикация във Фейсбук от тази дата, например, включва трейлър от предстоящия холивудски филм „Гражданска война“, като се твърди, че „той може да се окаже реалност“. Описанието съдържа редица неверни твърдения и нарича президентът на САЩ Джо Байдън „касапин“.

На същата дата сайтът kritichno.bg публикува материал, че „САЩ са на ръба на гражданска война“. Статията цитира американски либертариански агрегатор за новини, както и два крайнодесни акаунта в Туитър (X). Онлайн порталът последователно разпространява дезинформация с източник консервативни издания, насочена срещу ЕС и либералната идеология като цяло и в унисон с пропагандата на Кремъл. Сайтът „Критично“ е създаден миналата година от бившия пиар на БСП и коментатор в „Поглед.инфо“ Валентин Кардамски.

„Новината“ набира сили на 27 януари, когато и kritichno.bg публикува втори материал по темата. Същият текст излиза и в Informiran.net, както и в ПИК. В тези материали се цитират медии от консервативната екосистема и в частност коментарни, т.е. субективни предавания като Fox and Friends на Fox News (която има отделна новинарска редакция). ПИК дори обещава „подробности за безпрецедентната криза в САЩ“. Тези три идентични материала се позовават и на ненадеждни медии от същата дясна медийна среда, като Off The Press, списван от Джоузеф Кърл, колумнист в консервативния The Washington Times, определян от независими оценители като ненадежден източник с липса на прозрачност, свободна интерпретация на фактите и с ниска достоверност.

Идентичните статии на „Критично“, ПИК и „Информиран“ споменават и Скот Ритър, бивш офицер от военноморските сили, който е осъждан за сексуални посегателства над малолетни. Ритър отново под светлината на прожекторите поради антиукраинските си коментари и ролята си на военен „анализатор“ на руската инвазия и войната в Украйна. В своите изказвания той хвали военната мощ и неизбежната победа на Русия. Ритър е публикуван редовно в руските медии Russia Today и Sputnik, а през 2023 г. прави турне с книгата си в Русия.

Клипове от коментарни сегменти на Fox News се публикуват и във Фейсбук с коментари, които предричат гражданска война в САЩ. Собственикът на „ПИК“ Недялко Недялков също пише статус, в който казва, че „не виждам как ще се размине без гражданска война“. Статия, озаглавена „САЩ пред Гражданска война!“ (запазен е оригиналният правопис – б.а.) от същата дата в bnews.bg, цитира сайта на Диляна Гайтанджиева „Обективно.бг“ и „Труд“. Материалът на bnews е споделен в добре познати групи, където се разпространява манипулативно или невярно съдържание, сред които „Приятели на Россия!“, „ПОЛИТИКА“ и „БСП за България“.

От обичайните заподозрени до легитимните медии и националната телевизия

Отново в „Труд“ четем на 28 януари, че „Тексас е готов за война със САЩ“. Източниците? Fox News и журналистът на свободна практика Тъкър Карлсън, известен с проруските си позиции (и скорошното си „интервю“ с Владимир Путин). Самият материал обаче противоречи на заглавието, в което е цитиран губернаторът на Тексас: „Абът заяви това [че е подготвен за потенциален конфликт с федералните власти] в подкаста на журналиста Тъкър Карлсън, но добави, че подобен сценарий за момента е малко вероятен“.

Ден по-късно сайтът Informiran.net, който е доказан разпространител на дезинформация, публикува кратка статия по темата със сходно съдържание, в която се цитират Недялко Недялков и Страхил Ангелов, бивш кадър на БСП, известен с това, че се среща с Башар Асад след избухването на войната в Сирия и с твърденията, че е посещавал многократно посолството на Северна Корея. На 29 януари „Поглед.инфо“ пише: „Започна се! Тексас обяви за нахлуване, 25 губернатори го подкрепиха“. Проруският информационен сайт не изневерява на практиката си да препубликува преводни материали директно от руски източници.

В тези и други материали четем сходни твърдения, като например, че в Тексас е обявено инзвънредно положение поради „инвазията“ на щата от нелегални мигранти. Такова положение в Тексас не е обявено, има различни декларации за бедствено положение и криза по границата, както и такива свързани с метеорологични условия. Губернаторът Абът действително излезе с позиция, но тя се позовава на остарели законови постановки, които правни експерти отхвърлят като несъстоятелни в този контекст, тъй като Щатите нямат право да се действат спрямо нашествия (инвазия) без Федералното правителство. Самият аргумент, че нелегалните мигранти са нашественици в смисъла на вражески елементи, е много слаб от гледна точка на закона.

Друго невярно твърдение в проследените материали е, че ситуацията се развива откакто Джо Байдън и Демократите са на власт и южната граница на САЩ е на практика свободна за достъп. Всички проследени материали и публикации са подчертано враждебни към демократите и президента Джо Байдън, което е характерно и за консервативната медийна екосистема в САЩ. Към края на миналата година обаче демократите бяха критикувани, че продължават политиките на републиканския президент Доналд Тръмп за изграждане на ограда по границата.

Броят на депортациите също е нараснал спрямо предишни периоди, като през 2023 г. са депортирани двойно повече нелегални мигранти спрямо предишната година. По-голямата картина също е такава – данните го показват, като по време на управлението на демократа Обама са върнати дори повече мигранти в нарушение, отколкото по време на мандата на Доналд Тръмп. Твърдението, че „границата е свободна за достъп“ e абсурдно за една от най-охраняваните и наблюдавани, но и най-големи и следователно трудни за контролиране граници в света.

В рамките на дни редица български медии също направиха проверка на фактите и опровергаха неверните твърдения. Сред тях са Би Ти Ви, „ОффНюз“, „Дебати БГ“ и дори „Петел БГ“. БТА също отразява новината, но в контекст, че твърденията за „гражданска война“ се тиражират основно от десни и консервативни политици и активисти. Миграционният поток действително нараства, но причините за това са комплексни и варират от изтичане на политики от времето на пандемията до редица кризи в южноамериканските държави, откъдето идват мигрантите.

Задържания по югозападната граница, в синьо – по време на мандатите на президентите на демократичната партия, в червено – на републиканската.

Колкото до твърденията в материалите, че нелегалните мигранти внасят наркотици, редица експерти потвърждават, че по-голямата част от нелегалните наркотични вещества се внасят в страната по регулярни канали, а не се пренасят от нелегални мигранти. Шокиращите клипове с наркозависими и бездомни често са от изолирани зони, като например квартала „Кенсингтън“ във Филаделфия, където от десетилетия се търгува с дрога. Това е проблем, който има много малко общо с нелегалните имигранти, но има общо с опиоидната криза, предизвикана от корпорации като „Пърдю Фарма“, проблемите на системния расизъм и историческата сегрегация, бедността и други елементи от историята и икономиката на страната. Подобни гледки често остават изолирани в гетата и са рядкост извън определени зони в големите градове.

Русия и Китай: координирани усилватели

Руски източници също спекулират с потенциална гражданска война в САЩ, използвайки например корицата на списание Newsweek, което в броя си анализира кризата по границата и (не)възможното отцепване на Тексас. В един от материалите в този брой на Newsweek пише например, че по-голямата част от жителите на щата биха гласували срещу отцепване от САЩ. Фактите обаче не пречат на различни източници да извадят корицата от контекст и да я използват за собствени цели. Публикации с тази корица стигат и до българските социални мрежи.

На 26 януари руската „Риа Новости“ публикува изказване на Димитър Медведев, в което Медведев казва, че е все по-вероятно създаването на Тексаска Народна Република и говори за „отслабената хегемония на САЩ“, в синхрон с вече изследвани руски пропагандни тези.

Разследване на Wired показва, че кампании на руснаците са усилвали призивите за „гражданска война“, свързани с напрежението по южната граница. Данни от две независими организации, предоставени на медията, показват координирана руска активност по темата в Телеграм и Туитър (Х). Освен Медведев, по темата се изказват и говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, както и депутатът Сергей Миронов, който даже предлага помощ на Тексас с провеждането на референдум за независимост и обещава Русия веднага да припознае новата република.

Съчетанието „Free Texas“ е било използвано в Туитър почти само от руски акаунти, свързани с т.нар. „фабрика за тролове“. Други руски акаунти онлайн се преструват на про-Тексас профили. В Китай също активно се разпространяват твърдения, че Тексас е обявил независимост и предстои откъсване от САЩ, пише в разследване на BBC. Подобно на българските и руските източници, китайските също цитират консервативни и крайнодесни говорители, понякога в абстрактни изказвания като „съществуват опасения, че конфликтът ще ескалира в гражданска война“, без обаче да се уточнява чии са опасенията и колко са легитимни.

Не е нова стратегията вътрешните конфликти в САЩ да се използват за посочване на слабостта на страната от държави, които възприемат Щатите като вражеска държава. Неслучайно някои от вметките за гражданска война в САЩ датират отпреди настоящия конфликт и са проследими до Русия. На 26 август 2023 г. Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС, заявява, че Америка е в състояние на хаос и че „подобни вътрешни конфликти често водят до гражданска война“. Медведев „предсказва“ гражданска война в Щатите още от 2022 г., като същите предсказания бяха обект на подигравки в края на тази година. Руските мрежи изобилстват от гръмки заглавия за гражданската война, подобни на тези в България. Такива публикации откриваме и през 2020 г.

Дяволът винаги е в детайла

С информация за събитията в САЩ се злоупотребява системно от редица български медии. В подобни примери като казуса с Тексас не става дума толкова за неверни твърдения, колкото за превратно тълкуване на реални събития и манипулиране на фактите, включително чрез апокалиптични колажи и музика, безпочвени твърдения, премълчаване на информация и тенденциозно тълкуване. Тези способи не са запазена марка на чуждестранните медии, напротив: данни и проучвания показват, че консервативната медийна екосистема в САЩ тенденциозно разчита на дезинформация и манипулативни твърдения. Тези вътрешни уязвимости се използват от външни играчи за собствените им цели, като например Русия.

Кризата по южната граница е факт, който нито демократите, нито републиканците отричат. Както много други казуси, и този се е превърнал в заложник на различни политически игри – включително и в коз за републиканците за предстоящите избори. На 5 февруари 2024 г. бе представен пореден проектобюджет за подсилване на охраната по границата. Дали тези мерки са приети и как ще бъдат приложени, зависи само от онези, които имат властта да ги приемат и приложат. На 7 февруари републиканците отхвърлят проекта. Междувременно както президентът Джо Байдън, така и губернаторът на Тексас Грег Абът си служат с неверни твърдения по темата. И така, спорът за тексаската граница си остава по-скоро политика, отколкото война.

Нещо повече – има много повече дълбочина и исторически контекст, отколкото ни представят повечето новинарски медии. Дебатът дали местната власт трябва да има повече правомощия, или те трябва да се централизират в едно федерално правителство, което да вземе превес, поражда напрежение между двете власти, което е част от историята на САЩ от самото основаване на държавата. То е обект на постоянни съдебни спорове, някои от които – както и в този случай, – стигат до Върховния съд на САЩ.

Този разговор е толкова дълбоко вкоренен в традициите, че е довел до пренаписването на самата конституция на държавата. Специално в случая на Тексас има още малко история – щатът се отцепва и между 1836–45 г. В Тексас и до днес има движения, които призовават за независимост – още отпреди настоящите конфликти и кризата по границата. Но отцепването на щат от „съединението“ е законово невъзможно – това е подсигурено категорично от цялата система, изградена след Гражданската война в САЩ. И политиците го знаят много добре, затова и през годините го използват основно за събиране на гласове. Истинските проблеми, обаче, остават неразрешени. И в точния момент се превръщат в ускорител за неверни твърдения, от които печелят само онези, които ги разпространяват.