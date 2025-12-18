Българската народна банка обяви, че гарантира проверка за истинността на всяка една левова банкнота, преди да бъде унищожена чрез нарязване, съобщава Mediapool.

Преди това Mediapool зададе редица въпроси до БНБ, свързани с въведените процедури за сигурно изваждане от обращение на левовите банкноти.

Към началото на тази година в обращение имаше около 30 милиарда лева, които плавно започнаха да намаляват и към момента са значително по-малко.

През август на пазара имаше 640 тона левови банкноти, които могат да се поберат в приблизително 32 тира, както и 7700 тона монети, за чието извозване са нужни над 385 тира.

След въвеждане на еврото всички левови пари трябва да бъдат изтеглени и унищожени.

Въпросът на Mediapool бе: „Какви системи, процедури и гаранции съществуват, за да елиминират риска от незаконно/престъпно връщане в обращение на левове, които БНБ вече е изпратила за унищожаване?“

Как обществото може да е 100% сигурно, че част от банкнотите, за които се твърди, че са унищожени, няма да бъдат върнати в обращение и сменени за евро през следващите месеци и години?

Въпросът се основава на това, че процесът по изтегляне на левовете не е публичен и се решава изцяло с вътрешни процедури и вътрешен контрол от БНБ. Въпросът основно е какви са гаранциите, че всички левове ще бъдат унищожени наистина, а не само на документи.

Централната банка казва в своя отговор, че парите се унищожават по такъв начин, че да не могат да се върнат в обращение.

„Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че банкнотите в лева, които се изваждат от обращение, се унищожават от високотехнологични машини чрез нарязване и последващо гранулиране след извършване на проверка за истинност на всяка една банкнота. Унищожаването се извършва единствено от Българската народна банка при спазване на всички мерки за сигурност“, се казва в отговора на БНБ.

Централната банка не е изпращала и няма да изпраща банкноти в левове за унищожаване в екарисаж.

„БНБ извършва унищожаване на разменни монети чрез закупени за целта машини с висок капацитет, предназначени специално за демонетизиране на монети при прилагане на съответните мерки за контрол и сигурност. Унищожаването на банкнотите и монетите се извършва по начин, недопускащ тяхното възстановяване и връщане в обращение. Унищожаването се извършва по начин и технология, използвани от всички страни от еврозоната“, казва БНБ.