Авиоиндустрията на Пловдив ще разширява производството

Техническият университет – филиал Пловдив бе домакин на среща с най-големите производители на части за самолети и дронове. Пловдивска област е център на българското авиостроене, а мнението на участниците в срещата до голяма степен насочва към бъдещето на авиостроенето. Очаква се до 2035 година самолетите да бъдат управлявани от роботи, изкуственият интелект ще навлиза бързо в авиоиндустрията, авиоинженерите от Техническия университет – филиал Пловдив ще имат все по-добри възможности за кариера.

Как навлиза изкуственият интелект в авиационната индустрия; какво е бъдещето на професията авиационен инженер; строят ли вече роботи самолети; върху какво работят днес специалистите в авиационния сектор? Това бяха само част от въпросите, по които дискутираха водещи авиационни фирми от Пловдив със студенти и преподаватели от Техническия университет – филиал Пловдив.

Домакин на неформалната среща „АероКафе“ бе катедра „Транспортна и авиационна техника и технологии“. Срещата беше открита от доцент д-р инж. Христиан Панайотов – зам. директор на Техническия университет – филиал Пловдив, който каза, че има голяма необходимост от провеждането на съвместни срещи, на които да се съберат основните фирми от авиационната индустрия в Пловдив и да се дискутират проблемите с търсенето на кадри.

„Поканихме тук авиационните специалисти, за да поговорим за бъдещето на авиоиндустрията – като практика и като добри идеи. Това ще даде възможност и на нашите студенти да направят свой правилен кариерен избор“, каза той.

Авиационните компании представиха съвременните си възможности и обявиха накъде ще се развиват в най-близко бъдеще. Стефка Надолийски от „Човешки ресурси“ в Латекоер България разказа, че тяхната компания вече има 100-годишна история и произвежда врати, елементи от тялото на самолети и други авиационни конструкции за най-големите марки самолети в света.

„Ние сме световен лидер в производството на вратите на самолетите и европейски лидер в създаването на конструкции за бордовите компютри. При нас високо ценим труда на авиационните инженери“, обясни Надолийски.

Петко Гаджев – ръководител доставки в Латекоер България, каза, че вижда бъдещето на авиационната индустрия в автоматизацията на производствените процеси. В завода край Пловдив вече имаме огромен робот, който служи за производството на вратите на самолетите. Хюго Реджис – ръководител производство в Латекоер, добави, че съвсем отскоро в производството са внедрени две нови роботизирани производствени линии.

„Целта ни е да бъдем по-производителни и да снижаваме цената на произвежданите от нас части за самолети“, заключи той.

Ръководителят на направление „Индустриализация“ в Либхер Аероспейс и Транспортейшън системс, инж. Ангел Бончев съобщи, че в новия завод край Пловдив имат специализирано звено за авиационна техника. Така че „Либхер“ произвежда не само хладилници, но и части за самолети.

„Тук прехвърляме значителна част от производството ни от Германия и Франция на частите за самолети Ербъс A-220, A-320 и A-350. За тях ще произвеждаме системи за управление, предавателни кутии, елементи от системата за излитане и кацане.“

Емил Рангелов – отдел „Авиационна техника“ обясни: „При нас започваме от проектирането, произвеждаме и задължително тестваме авиационните части и системи както за малки, така и за най-големи летателни апарати.“

Изпълнителният директор на Авионамс АД инж. Атанас Атанасов припомни, че тази година предприятието чества 86-та си годишнина, при това с обновен участък за ремонт на двигатели.

“Нашите специалисти добавиха нови знания и умения, защото сега вече поддържаме не само руските военни самолети и вертолети, а и новите изтребители F-16”, обясни инж. Атанасов.

Досега летище Пловдив не е имало нужда да назначава на работа авиационни инженери. Но вече търсим, каза директорът на летището Красимир Пешев. Защо?

„Разглеждаме възможността за изграждане на бази за поддържане на самолети. При това не само на българските авиационни компании, но вече имаме заявен интерес и от турски самолетни компании. Насочихме се към тази дейност, защото след 20 години може да няма пилоти в самолета, но задължително ще има инженери, които да поддържат техниката в изправност“, каза Красимир Пешев.

Доктор инж. Стоян Аврамов е преподавател в Техническия университет – филиал Пловдив, но също и управител на фирма „Телесис“, която от 15 години произвежда дронове за българската армия. Неговата фирма e и основният производител на най-новия военен дрон „Терес“. Той счита, че в днешно време дроновете задават тона на авиацията и като преподавател е убеден, че вече няма „чисти“ авиационни специалности, а съчетанието на инженерни и IT знания ще дават облика на новото поколение инженери, които сега навлизат в индустрията.

В края на срещата доц. д-р инж. Христиан Панайотов предложи на компаниите от авиационната индустрия да продължат този съвместен форум, който Техническият университет би могъл да домакинства и да бъде мястото, на което да се раждат добрите идеи и да се търсят решения на наболели въпроси.