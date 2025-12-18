Времето в Пловдив на 18 декември 2025 г.

В четвъртък в Пловдив и областта се очаква типично зимно време за сезона. Денят ще започне с ниски температури около 0°C, а на места в сутрешните часове е възможна мъгла или ниска облачност, особено в равнинните части на региона.
През деня облачността ще се разкъсва, като се очаква предимно сухо и сравнително спокойно време.
Максималните температури ще достигнат 9–11°C, което е около климатичната норма за средата на декември.
Вятърът ще бъде слаб, без съществени пориви.
Препоръка: Подходящо е топло облекло, особено в сутрешните и вечерните часове. През деня ще е сравнително приятно за разходки, но с яке.
Снимка: Crystal River