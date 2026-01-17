Времето в Пловдив на 17 януари 2026 г.

АктуалноЖивотНовини

През сутрешните часове се очаква предимно разкъсана облачност, но за снежни или дъждовни валежи вероятността ще бъде много ниска – под 5 %.

По това време е възможно заледяване по уличните настилки, особено на сенчести места. Шофирането и ходенето пеш трябва да са с повишено внимание.

В съботния ден в града под тепетата ще бъде студено, ще има периоди със слаба слънчева видимост и разкъсана облачност, но без значителни валежи. Вятърът ще бъде лек до умерен.

Очакваните температури са характерни за средата на януари. Те ще се движат от около 3 °C през деня и около -2 °C през нощта.

Облечете се топло с плътни зимните якета, шапки и ръкавици също са препоръчителни при такива температури.

