АктуалноГрадътЖивотЗабавлениеНовини

Вальо Машината събра погледите на пловдивчани

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 15:43ч, събота, 31 декември, 2022
496 5 630 Преди по-малко от минута

Валентино- шоу. Валентайн-степ. Вальо Машината. Така се кръщава сам възрастният мъж, който при повод и без повод танцува върху парче балатум, по потник, пред Централни хали.

Направи го и днес, преди изпращането на 2022-ра и посрещането на новата 2023г. Вальо се развъртя на импровизирания си дансинг от музиката на старо кубе, пред погледите на стотиците минувачи по Малката главна. Много от тях потанцуваха заедно с него, заредени от огнения му ентусиазъм.

Той пари не иска- прави го за собствен кеф. Пък ако някой реши да му подхвърли монета или стотинка- приема, отвръщайки на жеста с диско завъртане.

„Да сме живи и здрави и да имаме настроение за танци и през новата година“, нареждаше зевзекът в ритъма на танца.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 15:43ч, събота, 31 декември, 2022
496 5 630 Преди по-малко от минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

496 коментари

  3. Arkadaşlar selam, bu popüler site üyeleri için kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bahis platformu adresini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli taşıdı. Giriş sorunu çekenler için çözüm burada. Yeni Casibom güncel giriş linki şu an paylaşıyorum https://casibom.mex.com/# Paylaştığım bağlantı ile direkt siteye erişebilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara verilen freespin kampanyalarını da kaçırmayın. En iyi bahis deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.

    Отговор

  5. Arkadaşlar selam, Vaycasino kullanıcıları için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino adresini yine güncelledi. Giriş sorunu varsa endişe etmeyin. Güncel Vaycasino giriş adresi şu an aşağıdadır: Vaycasino Bonus Bu link üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans temenni ederim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина