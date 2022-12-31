АктуалноГрадътЖивотЗабавлениеНовини

Вальо Машината събра погледите на пловдивчани

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 15:43ч, събота, 31 декември, 2022
486 5 630 Преди по-малко от минута

Валентино- шоу. Валентайн-степ. Вальо Машината. Така се кръщава сам възрастният мъж, който при повод и без повод танцува върху парче балатум, по потник, пред Централни хали.

Направи го и днес, преди изпращането на 2022-ра и посрещането на новата 2023г. Вальо се развъртя на импровизирания си дансинг от музиката на старо кубе, пред погледите на стотиците минувачи по Малката главна. Много от тях потанцуваха заедно с него, заредени от огнения му ентусиазъм.

Той пари не иска- прави го за собствен кеф. Пък ако някой реши да му подхвърли монета или стотинка- приема, отвръщайки на жеста с диско завъртане.

„Да сме живи и здрави и да имаме настроение за танци и през новата година“, нареждаше зевзекът в ритъма на танца.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 15:43ч, събота, 31 декември, 2022
486 5 630 Преди по-малко от минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

486 коментари

  3. Arkadaşlar selam, Casibom üyeleri adına kısa bir paylaşım paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu adresini BTK engeli yüzünden sürekli güncelledi. Erişim hatası çekenler için çözüm burada. Çalışan Casibom giriş bağlantısı şu an burada Casibom Güncel Giriş Bu link üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere verilen freespin kampanyalarını da inceleyin. Lisanslı slot keyfi sürdürmek için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина