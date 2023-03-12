Родители искат връщане на маршрута на автобус номер 29

Възстановяване на маршрута на автобус номер 29 през бул. „Хаджи Димитър“ искат родители. След началото на ремонта на булеварда, който свързва Коматевския възел с ул. „Царевец“, рейсът минава по Пещерско шосе. Това значително удължава времето за пътуване, информират родителите.
Проблемът е свързан предимно с учениците от Математическата гимназия. Пътуващите особено до ЖК „Тракия“ ученици се прибират изключително късно, когато приключат с втора смяна занятия. Надеждата на родителите е с възстановяване на движението по булеварда да се върне и стария маршрут на 29-ката.
Движението по булевард „Хаджи Димитър“ ще бъде възстановено от 13 март, според прессъобщение, разпространено от местната власт.
299 коментари
Ако https://mdgt.top търсите идеи за веранда, вижте предложенията там – много стилни
Корпоративные документы оперативно – перевод документов с чешского на русский. Профессиональный перевод документов. Самара, нотариус, срочно. Любые языки. Качество и точность. Конфиденциально.
ЗОЖ-журнал https://wellnesspress.ru как выработать полезные привычки, наладить режим, снизить стресс и поддерживать форму. Простые шаги, научные факты, чек-листы и планы. Начните менять жизнь сегодня.
Нужен интернет? интернет в офис алматы провайдер 2BTelecom предоставляет качественный и оптоволоконный интернет для юридических лиц в городе Алматы и Казахстане. Используя свою разветвленную сеть, мы можем предоставлять свои услуги в любой офис города Алматы и так же оказать полный комплекс услуг связи.
Перевод с чешского – перевод документов на русский язык в самаре. Бюро переводов в Самаре. Документы любой сложности. Нотариус, срочные заказы. Доступные цены. Работаем 10 лет.