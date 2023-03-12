Родители искат връщане на маршрута на автобус номер 29

Възстановяване на маршрута на автобус номер 29 през бул. „Хаджи Димитър“ искат родители. След началото на ремонта на булеварда, който свързва Коматевския възел с ул. „Царевец“, рейсът минава по Пещерско шосе. Това значително удължава времето за пътуване, информират родителите.
Проблемът е свързан предимно с учениците от Математическата гимназия. Пътуващите особено до ЖК „Тракия“ ученици се прибират изключително късно, когато приключат с втора смяна занятия. Надеждата на родителите е с възстановяване на движението по булеварда да се върне и стария маршрут на 29-ката.
Движението по булевард „Хаджи Димитър“ ще бъде възстановено от 13 март, според прессъобщение, разпространено от местната власт.
216 коментари
Нужна фотосьемка? предметная съемка для маркетплейсов каталожная, инфографика, на модели, упаковка, 360°. Правильные ракурсы, чистый фон, ретушь, цветопрофили. Готовим комплекты для карточек и баннеров. Соответствие правилам WB/Ozon.
Аренда авто https://turzila.com без депозита, аренда яхт и удобный трансфер в отель. Онлайн-бронирование за 3 минуты, русская поддержка 24/7, прозрачные цены. Оплата картой РФ.