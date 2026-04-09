След като в началото на месеца разпространи кратко „становище на РДНСК“, защитаващо законосъобразността на строежа до „Марица Гардънс“, район „Северен“ излезе с нова позиция, този път с призив за координирана междуинституционална среща и публична хронология на всички действия по случая.

Десетина дни по-късно от районната администрация заявяват, че подхождат „с необходимата отговорност към казуса със строителството в близост до река Марица“ и признават, че темата поражда „въпроси и тревога сред гражданите“. Според тях е важно фактите да бъдат представени „ясно, обективно и законосъобразно от компетентните институции“.

Изненадващ ход или защита след два месецаа и половина мълчание?

Тук е мястото да се припомни, че редакцията на „Под тепето“ изпрати седем въпроса до район „Северен“ още на 2 февруари 2026 г., като на следващия ден получи входящ номер на запитването. До този момент отговор на тях няма. От подаването на въпросите до днес са изминали 65 дни, въпреки че по закон отговор следва да бъде предоставен в 14-дневен срок.

Искането по Закона за достъп до обществена информация е изпратено значително преди институциите да започнат проверки и да започнат да се замерят с публични позиции по казуса.

Още по-ваажно е да се отбележи, че към момента все още няма и официално потвърждение от Прокуратурата, че поема случая.

След твърдата защита – призив за координация

Новата позиция идва на фона на вече възникналото институционално напрежение около строежа – след проверката на РДНСК, разпространеното от район „Северен“ кратко „становище“ и различните интерпретации за ролята на биокоридора и екологичните ограничения в района.

Сега от районната администрация подчертават, че текат проверки от компетентните органи, като те съдействат с всички налични документи и информация. В съобщението се казва още, че целта е „да се възстанови доверието в институциите“ и че публичните позиции трябва да се основават на официални документи и установени факти.

В същото време от район „Северен“ заявяват, че няма да участват „в прехвърляне на отговорност през медиите“ и предупреждават казусът да не се свежда до „едностранни внушения или удобно прехвърляне на вина“.

Конкретни искания към Община Пловдив

От районната администрация настояват:

Община Пловдив да инициира координирана среща между всички компетентни институции;

да бъде изготвена публична хронология на всички административни действия;

да се осигури максимална прозрачност по документите;

гражданите да бъдат своевременно информирани за следващите стъпки.

„Хората имат право на ясни отговори. Нашата задача е да съдействаме с всички факти и документи, а компетентните институции да дадат пълно и обективно изясняване на случая“, заявява кметът на район „Северен“ Венцислава Любеновав позицията, която през февруари и март, всяка седмица уверяваше по телефона репортера ни, че ще провери докъде е стигнал главния архитект на района с отговорите на въпросите по ЗДОИ.

Серия от противоречиви сигнали

Новото изявление идва след няколко последователни развития по казуса:

подробен доклад на РДНСК, който приема разрешението за строеж за законосъобразно;

кратко „становище на РДНСК“, разпространено от район „Северен“, с по-категорична защитна позиция;

спор около биокоридора край река Марица и допустимостта на строителството;

въпроси за попадането на терена в зона от Натура 2000 „Река Марица“;

близостта до защитената местност „Нощувка на малък корморан – Пловдив“, която поставя допълнителни екологични ограничения.

На този фон призивът за междуинституционална среща може да се тълкува като опит казусът да бъде изведен от двустранен спор и прехвърлен към координирано решение между всички отговорни органи.

Въпросът остава отворен

С новата позиция район „Северен“ сменя тона – от категорична защита на законосъобразността към призив за пълно изясняване и публична хронология.

Това обаче не премахва основния въпрос: дали всички екологични и устройствени ограничения в района са били отчетени при издаването на разрешението за строеж.

Отговорът се очаква именно от поисканата междуинституционална среща, която би трябвало да събере на една маса общината, строителния контрол, екоинституциите и други компетентни органи.

Междувременно на обекта вече бетонът е излят (виж снимката на корицата)