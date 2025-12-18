По-рехав и разединен протест в Пловдив

Значително по-малко хора спрямо предните два големи протеста се събраха на площад „Съединение“ тази вечер. Събирането е във връзка с опита на правителството в оставка и партиите, които го подкрепят в парламента – ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС на Делян Пеевски, да внесе отново Бюджет 2026 в оригиналната му форма, която предизвика най-масовите протести в последните десетилетия у нас.

Предложението бе внесено вчера, но бе оттеглено само 10 минути по-късно след заявката за нови протести от ПП-ДБ. Така днешният протест не събра толкова много хора и се усеща значително по-слаба енергия, сравнено с тези преди седмица и преди две седмици.

Отново бе направен опит за разединение в протеста от групичка протестиращи срещу еврото. Един протестиращ се яви и с руско знаме сред море от български и европейски флагове. Това предизвика словесни сблъсъци, като организаторите първоначално се опитаха да изгонят анти-европейски насочените протестиращи, които обаче заявиха, че също са българи имат право да са тук. В крайна сметка те останаха, но бяха освирквани и основната група скандираше против тях.