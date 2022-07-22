Фотоизложба на Атанас Кънев и Елена Панайотова в Градската галерия на Главната

В горещия август Градската художествена галерия ще представи сюжети от Африка, заснети от двама известни артисти – професионалния фотограф Атанас Кънев и театралния режисьор Елена Панайотова. Те създават фотоизложбата „Далеч от Африка“, която ще представят пред пловдивска публика от 3 до 23 август в Залите за временни експозиции, ул. „Княз Александър I“ №15.

Изложбата представя програмата „Артисти за деца“, продуцирана от Фондация „ДЕН ГРИ“ и ръководена от Елена Панайотова в Кения (2011- 2017) и България (2002- 2017). В този проект са били въвлечени 5000 деца и младежи в риск и 300 артисти от Африка и Европа, обучени от български екип в практиките на приложен театър. През 2016 г. програмата е сред осемте проекта от общо 1800 от цял свят, подкрепени от ЮНЕСКО за допринасяне за културно разнообразие в света.

Фототворбите отразяват процеса на въвличане на африкански артисти и деца в риск в творчески обучения и създаване на театрални фестивали върху местни легенди и приказки на брега на езерото Виктория в Кения. Включени са и документални кадри от Кения и Занзибар. Изложбата повдига въпроси за ролята на документалната фотография, като популяризира уникален български модел за прилагане на сценични изкуства за социална промяна.

Проектът е финансиран от НФ Култура по програма „Социално ангажирани изкуства“.

Атанас Кънев е фотограф на свободна практика с над тридесетгодишен професионален опит. 25 години снима репортажна фотография за вестниците „24 часа“ и „Марица“ в Пловдив. Носител е на много награди, включително на Награда „Пловдив“, награда на Пощенска банка, награда на Канон и други. Участвал е в редици изложби в страната и чужбина, водещ е на творчески ателиета по фотография. Атанас Кънев е емблематичен автор на Пловдив. Част е от международната програма “Артисти за деца”.

Елена Панайотова е театрален режисьор, продуцент и педагог, изиграла ключова роля в появата на нови тенденции в театралната практика в страната. Повече от 25 години работи като режисьор на драматични, куклени и оперни спектакли в България и чужбина. Дългогодишен преподавател в Академия за изкуства в Утрехт, Холандия, както и в НБУ. Нейни спектакли са получавали престижни награди и номинации и са представяни на различни европейски фестивали. Носител е на Награда “Пловдив” за 2019 г. за спектакъла „Принцът на морето и принцът на земята” в Държавен куклен театър – Пловдив, номинирана е от Столична община за изключителни постижения в сферата на изкуството за режисурата на спектакъла „Шахнаме: Сказание за Зал“ в театър „Азарян, София 2021, и други. Поставяла е също в Драматичен театър – Пловдив и в Държавна опера – Пловдив.