Първи коментари от политическите сили след екзитполовете

Какво казаха: победителят Румен Радев от Прогресивнаа България, ПП ГЕРБ и лидерът ѝ Бойко Борисов, БСП, „Възраждане“, ПП–ДБ и Делян Пеевски, които говориха до момента

Първият коментар след обявяването на екзитполовете направи победителят в изборите Румен Радев. „Ще направим всичко възможно да не ходим пак на избори“, заяви той пред журналисти и подчерта необходимостта от съставяне на стабилно управление.

Малко след това позиция публикуваха от ГЕРБ чрез пост без посочен автор във фейсбук страницата на партията. В него се казва: „Без коалиции, без сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш съвсем друго!“.

По-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също публикува позиция. Той благодари за подкрепата и поздрави победителя. „Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия“, написа Борисов. Той подчерта, че партията е готова както за участие в управление, така и за опозиция.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ заявиха, че битката не е приключила. Асен Василев подчерта, че „българските граждани оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото“, а окончателните оценки ще бъдат направени след преброяване на всички гласове. Той допълни, че коалицията ще изчака финалните резултати, включително от чужбина.

Позиция изрази и Делян Пеевски. Лидерът на ДПС-Ново начало се обърна към симпатизантите на партията във Фейсбук с думите: „Вие сте герои! Обичам ви!“. Пеевски заяви, че движението е устояло на натиск и репресии и ще продължи да защитава своите избиратели и кауза.

От „БСП – Обединена левица“ заявиха, че резултатите показват устойчивост, но окончателни изводи ще могат да се направят след преброяването на всички гласове. Лидерът Крум Зарков пое политическа отговорност за представянето и посочи, че предстои вътрешен анализ на резултатите.

От „Възраждане“ само благодариха на избирателите си. „Благодарим на всеки от вас, който избра единствената партия, която защитава българския национален интерес! Очакваме окончателните резултати!“, написаха от формацията.