Общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Пловдив настояват за незабавната оставка на кмета Костадин Димитров. Повод за искането е трагичният инцидент на бул. „Марица-Север“, при който 78-годишен мъж загина, след като върху него падна клон. Позицията на групата на коалицията в местния парламент бе разпратена до медиите тази вечер.

В нея съветниците определят случилото се като „най-тежкото доказателство за управленския провал на кмета и неговия екип“. Те припомнят, че още от началото на мандата са настоявали за реформи в ресор „Екология“, включително за изграждане на капацитет и реално заработване на отдела „Зелена система“, но това така и не е било направено. Днес кметът даде ясен знак, че идеята за такова специализирано звено остава във фризера, въпреки многото заявки за реализирането й в началото на мандата.

„Управлението на Костадин Димитров и заместника му по екология Иван Стоянов е белязано от системни провали – от проблемите с отпадъците и зелената система до замърсяването на въздуха и пожарите на сметището край Цалапица и в базата на ОП „Чистота“. Вече неведнъж са посочвали Иван Стоянов като пример за несправяне с поверения му ресор“, подчертават съветниците.

„Смяната на директора на ОП „Градини и паркове“ е само прах в очите на пловдивчани и не може да прикрие липсата на стратегическа визия и управленска некомпетентност“, се посочва още в позицията.

Съветниците от ПП–ДБ изразяват съболезнования към близките на загиналия пловдивчанин и подчертават, че „бездействието и грешните решения на кмета са довели до най-тежкия резултат – отнет човешки живот“.